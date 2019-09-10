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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 105390 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 118730 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110368 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116670 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123106 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149827 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149711 просмотра

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Сегодня боевики уже дважды обстреляли позиции ОС на Донбассе

Сегодня боевики уже дважды обстреляли позиции ОС на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 10047 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. С начала текущих суток боевики уже дважды обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщил представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Сегодня, 10 сентября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 провокационных обстрела наших позиций", - отметил Гуцуляк.

По его словам, после 7:10 утра боевые действия произошли вблизи Богдановки Донецкой области. С направлении от села Петровское противник начал обстрел украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения. Подразделения Объединенных сил в течение 20 минут подавили вражескую вооруженную активность, адекватно используя легкое пехотное вооружение.

Кроме этого, с 10:54 в течение 10 минут оккупанты вели обстрел из АГС украинских защитников Катериновки.

По имеющейся информации, боевых потерь среди бойцов ООС от начала текущих суток нет.

Напомним, 9 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.

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