Сегодня боевики уже дважды обстреляли позиции ОС на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. С начала текущих суток боевики уже дважды обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщил представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Сегодня, 10 сентября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 провокационных обстрела наших позиций", - отметил Гуцуляк.
По его словам, после 7:10 утра боевые действия произошли вблизи Богдановки Донецкой области. С направлении от села Петровское противник начал обстрел украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения. Подразделения Объединенных сил в течение 20 минут подавили вражескую вооруженную активность, адекватно используя легкое пехотное вооружение.
Кроме этого, с 10:54 в течение 10 минут оккупанты вели обстрел из АГС украинских защитников Катериновки.
По имеющейся информации, боевых потерь среди бойцов ООС от начала текущих суток нет.
Напомним, 9 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.