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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Смертоносный взрыв произошел на заводе взрывчатки в Турции: что известно

Смертоносный взрыв произошел на заводе взрывчатки в Турции: что известно

Киев  •  УНН

 • 3256 просмотра

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На заводе по производству взрывчатых веществ в турецком Балыкесире произошел мощный взрыв. По предварительным данным, 12 человек погибли, 3 ранены, причины инцидента расследуются.

Взрыв произошел на заводе по производству взрывчатки в Балыкесире в Турции, пишет УНН со ссылкой на CNN Turk.

Детали

Губернатор Баликесира Исмаил Устаоглу сообщил, что, по предварительным данным, 12 человек погибли и 3 человека получили ранения в результате взрыва, произошедшего на заводе по производству взрывчатых веществ в районе Кареси.

Староста села, находящегося неподалеку от места взрыва, сказал, что взрыв был очень сильным и ощущалась тряска. Заявив, что во время взрыва на заводе не было никакой возможности диверсии, губернатор Устаоглу добавил, что продолжаются исследования по определению количества людей, которые находились внутри.

В Турции на нефтеперерабатывающем заводе произошел мощный взрыв5 нояб. 2024, 11:39 • 17505 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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