Смертоносный взрыв произошел на заводе взрывчатки в Турции: что известно
Киев • УНН
На заводе по производству взрывчатых веществ в турецком Балыкесире произошел мощный взрыв. По предварительным данным, 12 человек погибли, 3 ранены, причины инцидента расследуются.
Взрыв произошел на заводе по производству взрывчатки в Балыкесире в Турции, пишет УНН со ссылкой на CNN Turk.
Детали
Губернатор Баликесира Исмаил Устаоглу сообщил, что, по предварительным данным, 12 человек погибли и 3 человека получили ранения в результате взрыва, произошедшего на заводе по производству взрывчатых веществ в районе Кареси.
Староста села, находящегося неподалеку от места взрыва, сказал, что взрыв был очень сильным и ощущалась тряска. Заявив, что во время взрыва на заводе не было никакой возможности диверсии, губернатор Устаоглу добавил, что продолжаются исследования по определению количества людей, которые находились внутри.
В Турции на нефтеперерабатывающем заводе произошел мощный взрыв5 нояб. 2024, 11:39 • 17505 просмотров