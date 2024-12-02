Смертельное ДТП в Днепре: несовершеннолетнему пассажиру BMW сообщат о подозрении

Несовершеннолетнему пассажиру автомобиля BMW, на котором 19-летний водитель совершил смертельное ДТП, сообщат о подозрении за непредоставление помощи лицам, которые находились в опасном для жизни состоянии. Об этом сообщила заместитель начальника департамента коммуникации Национальной полиции Украины Юлия Гирдвилис в эфире телемарафона, передает УНН.

"Следователи вместе с прокурорами подписали подозрение в отношении несовершеннолетнего пассажира BMW и сейчас продолжается стадия вручения этого подозрения. В его действиях усматривается преступление предусмотренный ст. 136 УК – это не оказание помощи лицам, находящимся в опасном для жизни состоянии. То есть действия происходили без помощи, без вызова медиков для пострадавших", - рассказала Гирдвилис.

Добавим

Национальная полиция также сообщила, что в рамках уголовного расследования полиция установила маршрут движения автомобиля BMW до совершения смертельной аварии. Также установлены видеозапись с камер наблюдения, которые приобщены к материалам уголовного производства. Назначен ряд экспертиз, среди которых-молекулярно-генетическая.

Напомним

В Днепре полиция задержала водителя BMW, вызвавшего смертельное ДТП. В результате аварии погибла 10-летняя пассажирка автомобиля Ford.

Впоследствии 19-летнему водителю "BMW" сообщили о подозрении в совершении ДТП .

Полиция сообщил, что следователи направили в суд ходатайство об избрании 19-летнему подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.