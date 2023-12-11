Смертельный обвал на стройке в центре столицы: начато расследование

Из-за обвала на стройке в центре столицы, который унес жизнь одного человека, начато расследование, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Киева.

... начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 272 УК Украины) - говорится в сообщении.

Детали

По предварительным данным, 11 декабря 2023 года во время во время проведения строительных работ по капитальному ремонту подпорной стены по ул. Лютеранской произошел обвал конструкции. В результате полученных травм один из рабочих погиб на месте, еще трое госпитализированы в больницу.

В рамках производства продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Ранее

УНН сообщал, что в Киеве произошел обвал во время ремонта опорной стены для удержания грунта, в результате чего погиб человек, еще один пострадал.