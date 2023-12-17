Смертельная авария на Львовщине: погибли сотрудники Государственной службы транспорта

Во Львовской области в субботу, 16 декабря, произошло смертельное ДТП, в котором погибли сотрудники Государственной специальной службы транспорта. Об этом сообщили в ведомстве на фейсбук-странице, передает УНН.

Около 14.30 во время рабочей командировки на Львовской области в результате ДТП погиб заместитель главы администрации Госспецтранслужбы полковник Жигунов Виктор Михайлович, подполковник Кравец Василий Викторович, солдат Сологуб Дмитрий Григорьевич и гражданка Дубровская Наталья Ивановна говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, ДТП произошло около 14:30 на трассе "Киев-Чоп" в селе Сможе. Там столкнулись грузовик Volvo и легковушка Ford Focus на военных номерах. В ДТП погибли четыре человека до приезда "скорой".

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