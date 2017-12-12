Смертельное ДТП в Харькове: завтра будут судить Зайцеву и Дронова

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 20427 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 7930 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 101404 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 103328 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 118064 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103734 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106124 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112820 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117265 просмотра

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Актуальное
Смертельное ДТП в Харькове: завтра будут судить Зайцеву и Дронова

Смертельное ДТП в Харькове: завтра будут судить Зайцеву и Дронова

Киев  •  УНН

 • 37316 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 12 декабря. УНН. Ходатайство о продлении мер пресечения участникам смертельного ДТП в Харькове Елене Зайцевой и Геннадию Дронову в Киевском райсуде Харькова рассмотрят в среду, 13 декабря, передает УНН.

"Завтра, 13 декабря, в Киевском районном суде города Харькова в 11.00 начнется судебное заседание по повторному избранию меры пресечения водителю Lexus Елене Зайцевой. В той же зале, ориентировочно в 14:00, будут рассматривать и ходатайство о продлении меры пресечения водителю Volkswagen Touareg - Геннадию Дронову", - сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

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Напомним, 18 октября в 20.45 на перекрестке улицы Сумской и пер.Мечникова столкнулись автомобили Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg. На месте погибли пять человек, шестеро - госпитализированы. Через несколько дней умерла еще одна пострадавшая в аварии.

Киевский районный суд Харькова 20 октября избрал для 20-летнего водителя Lexus Елены Зайцевой меру пресечения в виде содержания под стражей (60 суток без права внесения залога). 8 ноября тот же суд принял решение взять под стражу второго участника аварии - Геннадия Дронова - на 42 суток (без возможности внесения залога). Срок действия меры пресечения для обоих подозреваемых заканчивается 16 декабря.

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