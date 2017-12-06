Смертельное ДТП в Харькове: в организме Зайцевой обнаружены вещества, содержащие кодеин

"В отношении участников аварии проведены психиатрическая, наркологическая и химически-токсикологическая экспертиза. Согласно выводам исследований, в организме водителя автомобиля Lexus обнаружены вещества, которые содержат кодеин. Сейчас на стадии завершения находятся 14 цитологических экспертиз по биологическим и цитологическим веществам, изъятыми из автомобилей. Назначена автотехническая экспертиза, проведение которой поручено экспертам ХНИИСЭ им. Бокариуса. Эксперты планируют закончить их до 10 декабря этого года", - рассказал начальник Следственного управления Главного управления Национальной полиции Сергей Чиж.

Начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта Александр Разумников сообщил, что решается вопрос о выделении материалов в отдельное производство относительно автошколы, где проходила обучение фигурант в уголовном производстве Зайцева.

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"Управлением патрульной полиции в органы исполнительной власти направлены три предписания по восстановлению дорожных знаков и светофорных объектов, поврежденных в результате дорожно-транспортного происшествия, а также усовершенствование дорожной разметки на указанном перекрестке. После получения заключения всех назначенных в уголовном производстве экспертных исследований, а также ознакомления участников процесса с материалами уголовного производства, будет принято окончательное решение", - добавил он.

Напомним, 20 октября правоохранители озвучивали результаты медицинского обследования, согласно которым эксперты установили факт употребления опиатов водителем Lexus Еленой Зайцевой. Также сообщалось, что сразу после аварии дорожники обновили на месте аварии стоп-линию, которой не было на момент ДТП.

Как сообщал УНН, вечером 18 октября в Харькове на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова автомобиль "Lexus RX" под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем "Volkswagen Touareg". В результате столкновения "Lexus" вылетел на тротуар и наехал на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте. Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября.