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Смертельное ДТП в Харьковской области: задержали водителя грузовика

Киев • УНН

 • 19330 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. В Харьковской области задержали водителя грузовика, который не справился с управлением и спровоцировал ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Смертельное ДТП в Харьковской области: задержали водителя грузовика

"Водитель грузовика задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления. Мужчине грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 сентября, около 18:00, на автодороге Чугуев-Великий Бурлук в Харьковской области 31-летний водитель грузовика MAN не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где допустил лобовое столкновение с автомобилем Lada Priora. В результате ДТП погибли водитель и пассажир легковушки.

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