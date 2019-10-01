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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Смертельна ДТП на Харківщині: затримали водія вантажівки

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У Харківській області затримали водія вантажівки, який не впорався з керуванням та спровокував ДТП в результаті якої загинуло дві людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.

Смертельна ДТП на Харківщині: затримали водія вантажівки

"Водія вантажівки затримано в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Чоловіку загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 29 вересня, близько 18:00, на автошляху Чугуїв-Великий Бурлук у Харківській області 31-річний водій вантажівки MAN не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де допустив лобове зіткнення з автомобілем Lada Priora. В наслідок ДТП загинули водій та пасажир легковика. 

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