Службой ГосЧС за минувшие сутки спасен 31 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушения пожаров, проведения других спасательных мероприятий осуществлено 1 тыс. 682 выезда, передает УНН со ссылкой на ГосЧС.
В результате принятых мероприятий спасено 31 человека, 76 зданий и 3 единицы автотракторной техники.