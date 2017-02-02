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Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Службой ГосЧС за минувшие сутки спасены 26 человек

Службой ГосЧС за минувшие сутки спасены 26 человек

Киев • УНН

 • 8056 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушения пожаров, проведения других спасательных мероприятий осуществлено 1 тыс. 327 выездов, передает УНН со ссылкой на ГосЧС.

В результате принятых мер спасены 26 человек, 78 зданий и 9 единиц автотракторной техники.

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