Служба ГосЧС за прошедшие сутки спасла 18 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществили 1 тыс. 587 выездов, передает УНН со ссылкой на ГосЧС.
В результате принятых мер спасли 18 человек, 75 зданий и восемь единиц автотракторной техники.