Службой ГосЧС за минувшие сутки спасено 10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушения пожаров, проведения других спасательных мероприятий осуществлено 1 тыс. 309 выездов, передает УНН со ссылкой на ГосЧС.
В результате принятых мер спасены 10 человек, 72 здания и 3 единицы автотракторной техники.