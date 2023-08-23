"Слуга" Николай Тищенко "взялся" бороться с call-центрами - СМИ

ukru
19:26 • 29506 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 84125 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 103263 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 103834 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 96991 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 88047 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 108813 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130937 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 168594 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 199862 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 103813 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 102547 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 47566 просмотра
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

17:25 • 22162 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

18:27 • 26916 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 168594 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 199862 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 142154 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 148750 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 185293 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 47566 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 102547 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 119911 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 155647 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 162567 просмотра
Актуальное
"Слуга" Николай Тищенко "взялся" бороться с call-центрами - СМИ

"Слуга" Николай Тищенко "взялся" бороться с call-центрами - СМИ

Киев • УНН

 • 650362 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В конце июля народный депутат Николай Тищенко заявил, что в Киеве обнаружили колл-центр, который работал на россию и собирал информацию о военных и ПВО, передает УНН со ссылкой на "Украинские новости".

Детали

На своей странице в Facebook депутат обнародовал видео проверки этого помещения. По его словам, в офисе колл-центра нашли печати российских компаний и банков, в частности "Газпрома", "Центробанка", "Газпром инвест" и "Московской биржи".

И сейчас, почти через месяц, история получила продолжение. В сети интернет и на отдельных Telegram-каналах появилась аудиозапись, на которой человек голосом, похожим на голос народного депутата Тищенко, говорит о создании схемы "заработка" на колл-центрах, обещает решать дела на всех уровнях, договариваться с правоохранительными органами и судами. Такие услуги он готов предоставлять за ежемесячные выплаты в размере нескольких миллионов.

Также человек, голос которого был записан, не скрывает, что ему безразлично с кем работать, главное, чтобы ему платили и не подставили, а он свою часть сделки выполнит.

Таким образом, если будет доказано, что голос на аудиозаписях принадлежит Николаю Тищенко, станет понятно, что народный депутат построил новую схему для незаконного обогащения под видом "борьбы" с call-центрами, и тогда будут все основания для привлечения такого народного депутата к уголовной ответственности.

Напомним, Николай Тищенко неоднократно был участником громких скандалов. Так, в разгар войны политик, несмотря на запрет на выезд, отправился в Таиланд. Тогда в СМИ попали фото депутата на пляже. Вероятно, это был не первый его трип в солнечные страны, но именно это путешествие скрыть не удалось. Тогда Тищенко заявил, что это была служебная командировка с целью встречи с представителями украинской общины, хотя председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук соответствующего распоряжения на командировку народного депутата Тищенко не подписывал.

Другой скандал возник из-за проведения во время локдауна вечеринки нардепа в киевском отеле Fairmont. В то время как все заведения придерживались карантинных ограничений, Тищенко делал подарок жене с фейерверком возле отеля.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы