"Слуга" Николай Тищенко "взялся" бороться с call-центрами - СМИ

Детали

На своей странице в Facebook депутат обнародовал видео проверки этого помещения. По его словам, в офисе колл-центра нашли печати российских компаний и банков, в частности "Газпрома", "Центробанка", "Газпром инвест" и "Московской биржи".

И сейчас, почти через месяц, история получила продолжение. В сети интернет и на отдельных Telegram-каналах появилась аудиозапись, на которой человек голосом, похожим на голос народного депутата Тищенко, говорит о создании схемы "заработка" на колл-центрах, обещает решать дела на всех уровнях, договариваться с правоохранительными органами и судами. Такие услуги он готов предоставлять за ежемесячные выплаты в размере нескольких миллионов.

Также человек, голос которого был записан, не скрывает, что ему безразлично с кем работать, главное, чтобы ему платили и не подставили, а он свою часть сделки выполнит.

Таким образом, если будет доказано, что голос на аудиозаписях принадлежит Николаю Тищенко, станет понятно, что народный депутат построил новую схему для незаконного обогащения под видом "борьбы" с call-центрами, и тогда будут все основания для привлечения такого народного депутата к уголовной ответственности.

Напомним, Николай Тищенко неоднократно был участником громких скандалов. Так, в разгар войны политик, несмотря на запрет на выезд, отправился в Таиланд. Тогда в СМИ попали фото депутата на пляже. Вероятно, это был не первый его трип в солнечные страны, но именно это путешествие скрыть не удалось. Тогда Тищенко заявил, что это была служебная командировка с целью встречи с представителями украинской общины, хотя председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук соответствующего распоряжения на командировку народного депутата Тищенко не подписывал.

Другой скандал возник из-за проведения во время локдауна вечеринки нардепа в киевском отеле Fairmont. В то время как все заведения придерживались карантинных ограничений, Тищенко делал подарок жене с фейерверком возле отеля.