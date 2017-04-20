Сжиженный газ снова подорожал - мониторинг АЗС

Так, средняя цена на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 25,75 грн. А-95+ на указанных АЗК стоит в среднем 28,187, а дизтопливо - в среднем 23,87 грн за литр.

В то же время, средняя стоимость горючего марки А-92 на таких АЗК, как Амик, TNK-BP и KLO составляет 24,49 грн за литр, А-95 - 25,29 грн за литр, А-95+ - 26,76 грн за литр. Средняя стоимость дизтоплива составляет 22,79 грн за литр.

На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal, средняя стоимость горючего марки А-92 составляет 23,22 грн за литр, А-95 - 23,74, А-95+ - 24,61 грн за литр и дизтопливо - 21,67 грн за литр.

Цены на сжиженный газ

На таких АЗК, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar, средняя стоимость автомобильного газа составляет 11,91 грн за литр;

на АЗС Амик, TNK-BP и KLO - 11,75 грн на литр; на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal - 11,22 грн на литр.

Напомним, как сообщал УНН, по оценкам экспертов, рост цен на автогаз происходит из-за дефицита ресурса. И никак этот процесс не связан с тем, что КГГА начало активную борьбу с нелегальными газовыми модулями.

Также напомним, по словам генерального директора компании WOG Сергея Корецкого, борьба мэрии с "нелегалами" рынка сжиженного газа является действенным шагом в поддержку добросовестного бизнеса.