Сжиженный газ продолжает дешеветь - мониторинг АЗС

КИЕВ. 27 января. УНН. По данным мониторинга цен на топливо на украинских АЗС, по состоянию на 27 января, средняя стоимость бензина марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 26,11 грн за литр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные мониторинга компании WOG.