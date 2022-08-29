Отмена остановки транспорта во время воздушной тревоги: Кличко ответил на петицию

Детали

В ответе мэра говорится, что решение останавливать транспорт на время тревоги принял Совет обороны города, который не является органом государственной власти или местного самоуправления. Это "коллегиальный орган, в особый период деятельность которого регулируется специальными законами Украины", поэтому Киевсовет не имеет никакого влияния на решение.

Цитата

"Решение Совета обороны Киева принималось с учетом оценки текущей и прогнозируемой ситуации, а значит будет пересмотрено исключительно при условии ее существенной стабилизации и поступления соответствующих рекомендаций от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Следует отметить, что приостановка работы коммунального транспорта во время воздушной тревоги не несет для пассажиров никаких дополнительных расходов, поскольку после ее завершения они могут воспользоваться предварительно уплаченными проездными документами", — отметил Кличко.

Напомним

С 1 августа в Киеве наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, останавливают движение во время воздушной тревоги. Пассажиры должны покинуть салон и пройти в укрытие.