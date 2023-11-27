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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Скандал в "Слуге народа": Безуглую обвиняют в госизмене и шпионаже и обещают уволить из комитета нацбезопасности за ее критику военного руководства

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 19:13  •  15397 просмотра

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Игорь Кривошеев из партии "Слуга народа" предлагает уволить Марьяну Безуглую с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности из-за ее заявлений с критикой военного руководства. Другой депутат, Людмила Буймистер, подала в Генпрокуратуру заявление на Безуглую, где обвиняет ее в государственной измене и шпионаже.

Депутат "Слуги народа" Игорь Кривошеев зарегистрировал постановление об увольнении Безуглой с должности заместителя председателя комитета нацбезопасности. Скан документа он опубликовал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Красные линии существуют. Украинский народ в условиях войны продемонстрировал, что может быть солидарен. Госпожа Безуглая не может оставаться в должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Точка. Зарегистрировал постановление о ее увольнении!

- написал Игорь Кривошеев.

Детали

Проект постановления предусматривает отзыв Безуглой с должности в комитете из-за неудовлетворительной работы.

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Дополнительно

В то же время другой народный депутат от той же президентской партии "Слуга народа" Людмила Буймистер обратилась к Генеральному прокурору Украины Андрею Костину по поводу заявлений Марьяны Безуглой с критикой Залужного и ВСУ. В частности, она настаивает на том, что действия Безуглой можно расценивать как государственную измену и шпионаж.

Подала Генеральному Прокурору Украины Заявление о совершении народным депутатом Украины Безуглой М.В. уголовных правонарушений предусмотренных, в частности ст. 114-1 (Воспрепятствование законной деятельности Вооруженные Силы Украины / The Armed Forces of Ukraine и других военных формирований), ст. 111 (Государственная измена), ст. 114 (Шпионаж) Уголовного кодекса Украины. Проверим распиаренное снятие депутатской неприкосновенности на практике.

 - резюмировала Буймистер.

Напомним

Скандал разгорелся из-за поста Марьяны Безуглой в фейсбуке, где она сыпала обвинениями в адрес военного руководства, и в частности Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

ситуация такова, что если военное руководство не может предоставить НИКАКОГО замысла на 2024 год, а все их предложения по мобилизации сводятся к тому, что надо больше людей без НИ ОДНОГО предложения по изменениям СИСТЕМЫ ВСУ, то такое руководство должно уйти

- заявила Безуглая.

По мнению депутата Марьяны Безуглой военное командование Украины якобы не предоставило "никакого плана действий на 2024 год" ни на Ставке, ни комитету. Отметим, что Залужный и не должен был подавать план, и на комитете от него его не требовали.

Несогласие с действиями Безуглой выразили публично и другие ее коллеги по фракции. В частности, четкую позицию о недопустимости такой формы критики к военно-политическому руководству страны высказали депутаты Татьяна Цыба и Галина Янченко.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Политика
Скандал у "Слузі народу": Безуглу звинувачують в держзраді та шпигунстві й обіцяють звільнити із комітету нацбезпеки за її критику військового керівництва
Scandal in the Servant of the People: Bezuhla is accused of treason and espionage and promised to be fired from the National Security Committee for her criticism of the military leadership
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Скандал в "Слуге народа": Безуглую обвиняют в госизмене и шпионаже и обещают уволить из комитета нацбезопасности за ее критику военного руководства

Игорь Кривошеев из партии "Слуга народа" предлагает уволить Марьяну Безуглую с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности из-за ее заявлений с критикой военного руководства. Другой депутат, Людмила Буймистер, подала в Генпрокуратуру заявление на Безуглую, где обвиняет ее в государственной измене и шпионаже.

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