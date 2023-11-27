Скандал в "Слуге народа": Безуглую обвиняют в госизмене и шпионаже и обещают уволить из комитета нацбезопасности за ее критику военного руководства

Депутат "Слуги народа" Игорь Кривошеев зарегистрировал постановление об увольнении Безуглой с должности заместителя председателя комитета нацбезопасности. Скан документа он опубликовал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Красные линии существуют. Украинский народ в условиях войны продемонстрировал, что может быть солидарен. Госпожа Безуглая не может оставаться в должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Точка. Зарегистрировал постановление о ее увольнении! - написал Игорь Кривошеев.

Детали

Проект постановления предусматривает отзыв Безуглой с должности в комитете из-за неудовлетворительной работы.

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В то же время другой народный депутат от той же президентской партии "Слуга народа" Людмила Буймистер обратилась к Генеральному прокурору Украины Андрею Костину по поводу заявлений Марьяны Безуглой с критикой Залужного и ВСУ. В частности, она настаивает на том, что действия Безуглой можно расценивать как государственную измену и шпионаж.

Подала Генеральному Прокурору Украины Заявление о совершении народным депутатом Украины Безуглой М.В. уголовных правонарушений предусмотренных, в частности ст. 114-1 (Воспрепятствование законной деятельности Вооруженные Силы Украины / The Armed Forces of Ukraine и других военных формирований), ст. 111 (Государственная измена), ст. 114 (Шпионаж) Уголовного кодекса Украины. Проверим распиаренное снятие депутатской неприкосновенности на практике. - резюмировала Буймистер.

Напомним

Скандал разгорелся из-за поста Марьяны Безуглой в фейсбуке, где она сыпала обвинениями в адрес военного руководства, и в частности Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

ситуация такова, что если военное руководство не может предоставить НИКАКОГО замысла на 2024 год, а все их предложения по мобилизации сводятся к тому, что надо больше людей без НИ ОДНОГО предложения по изменениям СИСТЕМЫ ВСУ, то такое руководство должно уйти - заявила Безуглая.

По мнению депутата Марьяны Безуглой военное командование Украины якобы не предоставило "никакого плана действий на 2024 год" ни на Ставке, ни комитету. Отметим, что Залужный и не должен был подавать план, и на комитете от него его не требовали.

Несогласие с действиями Безуглой выразили публично и другие ее коллеги по фракции. В частности, четкую позицию о недопустимости такой формы критики к военно-политическому руководству страны высказали депутаты Татьяна Цыба и Галина Янченко.