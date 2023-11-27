Скандал в "Слуге народа": Безуглую обвиняют в госизмене и шпионаже и обещают уволить из комитета нацбезопасности за ее критику военного руководства
Киев • УНН
Игорь Кривошеев из партии "Слуга народа" предлагает уволить Марьяну Безуглую с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности из-за ее заявлений с критикой военного руководства. Другой депутат, Людмила Буймистер, подала в Генпрокуратуру заявление на Безуглую, где обвиняет ее в государственной измене и шпионаже.
Депутат "Слуги народа" Игорь Кривошеев зарегистрировал постановление об увольнении Безуглой с должности заместителя председателя комитета нацбезопасности. Скан документа он опубликовал на своей странице в Facebook, передает УНН.
Красные линии существуют. Украинский народ в условиях войны продемонстрировал, что может быть солидарен. Госпожа Безуглая не может оставаться в должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Точка. Зарегистрировал постановление о ее увольнении!
Детали
Проект постановления предусматривает отзыв Безуглой с должности в комитете из-за неудовлетворительной работы.
Дополнительно
В то же время другой народный депутат от той же президентской партии "Слуга народа" Людмила Буймистер обратилась к Генеральному прокурору Украины Андрею Костину по поводу заявлений Марьяны Безуглой с критикой Залужного и ВСУ. В частности, она настаивает на том, что действия Безуглой можно расценивать как государственную измену и шпионаж.
Подала Генеральному Прокурору Украины Заявление о совершении народным депутатом Украины Безуглой М.В. уголовных правонарушений предусмотренных, в частности ст. 114-1 (Воспрепятствование законной деятельности Вооруженные Силы Украины / The Armed Forces of Ukraine и других военных формирований), ст. 111 (Государственная измена), ст. 114 (Шпионаж) Уголовного кодекса Украины. Проверим распиаренное снятие депутатской неприкосновенности на практике.
Напомним
Скандал разгорелся из-за поста Марьяны Безуглой в фейсбуке, где она сыпала обвинениями в адрес военного руководства, и в частности Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
ситуация такова, что если военное руководство не может предоставить НИКАКОГО замысла на 2024 год, а все их предложения по мобилизации сводятся к тому, что надо больше людей без НИ ОДНОГО предложения по изменениям СИСТЕМЫ ВСУ, то такое руководство должно уйти
По мнению депутата Марьяны Безуглой военное командование Украины якобы не предоставило "никакого плана действий на 2024 год" ни на Ставке, ни комитету. Отметим, что Залужный и не должен был подавать план, и на комитете от него его не требовали.
Несогласие с действиями Безуглой выразили публично и другие ее коллеги по фракции. В частности, четкую позицию о недопустимости такой формы критики к военно-политическому руководству страны высказали депутаты Татьяна Цыба и Галина Янченко.
Скандал в "Слуге народа": Безуглую обвиняют в госизмене и шпионаже и обещают уволить из комитета нацбезопасности за ее критику военного руководства
Игорь Кривошеев из партии "Слуга народа" предлагает уволить Марьяну Безуглую с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности из-за ее заявлений с критикой военного руководства. Другой депутат, Людмила Буймистер, подала в Генпрокуратуру заявление на Безуглую, где обвиняет ее в государственной измене и шпионаже.
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