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“Google все помнит. Все, что попало туда хоть раз, там остается. Если поискать, то можно найти удостоверение целой "агентурной сети" НГУ, которую сегодня уже частично раскрыли”, – говорится в сообщении.

Дополнение

Как сообщает российская служба BBC, в убийстве дочери идеолога "русского мира" дарьи дугиной фсб рф подозревает украинские спецслужбы. В центре Страткома ВСУ отметили, что такие обвинения бездоказательны и являются частью информационной войны.

В “Азове” заявили, что женщина, имя и военное удостоверение которой опубликовала фсб рф в своем отчете по поводу расследования убийства дочери александра дугина, не имеет никакого отношения к полку "Азов" и никогда не принадлежала к этому подразделению.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что удостоверение якобы военнослужащего Национальной гвардии Украины Наталии Вовк — подделка. В подтверждение своих слов он показал удостоверение военнослужащего НГУ маргариты симоньян.