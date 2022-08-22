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скабеева, захарова и кабаева: в НГУ обнародовали "удостоверение" целой "агентской сети" ведомства

Киев • УНН

 • 723819 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Национальная гвардия Украины обнародовала “удостоверение” целой “агентурной сети” ведомства, среди которых есть мария захарова, алина кабаева, а также скабеева ольга. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение НГУ в Facebook.

скабеева, захарова и кабаева: в НГУ обнародовали "удостоверение" целой "агентской сети" ведомства

Цитата

“Google все помнит. Все, что попало туда хоть раз, там остается. Если поискать, то можно найти удостоверение целой "агентурной сети" НГУ, которую сегодня уже частично раскрыли”, – говорится в сообщении.

Дополнение

Как сообщает российская служба BBC, в убийстве дочери идеолога "русского мира" дарьи дугиной фсб рф подозревает украинские спецслужбы. В центре Страткома ВСУ отметили, что такие обвинения бездоказательны и являются частью информационной войны.

В “Азове” заявили, что женщина, имя и военное удостоверение которой опубликовала фсб рф в своем отчете по поводу расследования убийства дочери александра дугина, не имеет никакого отношения к полку "Азов" и никогда не принадлежала к этому подразделению.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что удостоверение якобы военнослужащего Национальной гвардии Украины Наталии Вовк — подделка. В подтверждение своих слов он показал удостоверение военнослужащего НГУ маргариты симоньян.

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