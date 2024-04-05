Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Российские оккупанты еще не вышли на окраины Часового Яра в Бахмутском районе Донецкой области. Там продолжаются бои на подступах. Об этом журналисту УНН сообщил начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица" полковник Андрей Задубинный.

Детали

Комментируя ситуацию вокруг Часового Яра, Задубинный отметил, что продолжаются тяжелые бои.

На вопрос, действительно ли россияне вышли на окраины Часового Яра, Задубинный ответил: "Еще нет. Там продолжаются бои на подступах".

Он отметил, что оккупанты проводят штурмовые действия очень активно.

Дополнение

Ранее аналитики проекта DeepState сообщали, что на фронте рф продвинулась восточнее Часового Яра. 5 апреля DeepState сообщало, что тяжелая ситуация восточнее Часового Яра.