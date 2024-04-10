Ситуация на востоке нашего государства, где наиболее горячие боевые действия, стабилизирована - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров не слушать нарративов Путина относительно того, что Украина отступает на фронте. Ситуация на востоке нашего государства, где наиболее горячие боевые действия, она стабилизирована. Об этом Зеленский заявил во время Дельфийского экономического форума, передает УНН.

Во-первых, хотелось бы, чтобы нарративы путина не работали на таких как вы, коллег которые поддерживают Украину. Поэтому Украина никуда не отступает. Ситуация на востоке нашего государства, где наиболее горячие боевые действия, она стабилизирована. Ситуация по дроновым атакам, я считаю, что здесь у нас есть успехи. Ситуация на море, на юге нашего государства не только стабилизирована, а мы имели успех в конце прошлого года и сейчас мы видим как растет наше ВВП из-за того, что работает морской коридор, - сказал Зеленский.

Детали

Он добавил, что если будет конкретное оружие, конкретные политические шаги, то Украина сможет победить в войне.

Все то, что есть на вооружении наших партнеров и все то, что есть у них на складах. Это противовоздушные системы, которые очень для нас важны, которые точно разблокируют небо. Я уже давно об этом говорю: системы ПВО, артиллерия, дальнобойное оружие. Точка, - резюмировал президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Дельфийском экономическом форуме заявил, что Украина не просит слишком много, а стране нужны системы ПВО и боевые самолеты, которые могут защитить наши города от российского террора.