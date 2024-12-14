Ситуация на фронте: враг продвинулся в Курахово, возле Двуречной и Лозовой
Киев • УНН
На передовой произошло продвижение противника в Курахово, неподалеку Двуречной и Лозовой. Украинские силы отбили атаку возле Песчаного и продолжают удерживать позиции.
На восточном фронте наблюдается обострение ситуации. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Детали
Вражеские войска осуществили наступательные действия в районе Двуречной и Лозовой, продвинувшись в этих направлениях. Однако, несмотря на это давление, украинские Силы Обороны продолжают держать оборону и проводить контрмеры.
Возле Песчаного украинские защитники смогли успешно отбросить вражеские подразделения.
Напомним
По информации от Генштаба, сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Гута Студенецкая, Галагановка, Бериловка, Николаевка, Тимоновичи Черниговской области; Дмитровка Сумской области.
Оккупанты захватили пять населенных пунктов и продвинулись в семи районах - DeepState14 дек. 2024, 01:02 • 15837 просмотров