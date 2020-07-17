Система четырех зон: в Минздраве сообщили, что будет в Украине после карантина

“Сегодня мы видим что у нас работает адаптивный карантин. Когда мы говорим о выражении Президента, было предложение что давайте сразу на 2 месяца введем карантин, поскольку 31.07 приходит срок завершения этого карантина, и мы переходим на совершенно другую систему карантина. Мы вводим четыре зоны — зеленую, желтую, оранжевую и красную”, — сказал Ляшко.

По его словам, красная зона — это жесткий карантин, который в стране действовал в конце марта — начале апреля. Зеленая, желтая и оранжевая зона — это более легкие зоны, ограничивающие определенную деятельность, но не полностью закрывают.

“Сейчас мы делаем индикаторы на уровне области, но при этом чтобы областям позволяли вводить более жесткий карантин на определенной территории... Сегодня мы предложили другую модель — если пять дней подряд будут повышаться индикаторы на уровне области, дальше включается зонально по районам или городам областного значения. Это сразу показывает на карте... Если это красная — рестораны не работают, общественный транспорт не ходит. Если желтая — работает все, уже заходить в супермаркет можно будет только одному человеку на 10 м2, или будет действовать ограничение до 23:00”, — отметил главный санитарный врач.

Как сообщал УНН, во вторник, 21 июля, запланировано заседание Кабинета министров Украины, на котором рассмотрят вопрос о продлении карантина в стране.