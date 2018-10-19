Сырье по-прежнему преобладает в экспорте украинских товаров АПК: что говорят власть и эксперты

ukru
Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 44768 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 113320 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 121350 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 160577 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150223 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139252 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129732 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 176337 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118220 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141750 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Партизаны "АТЕШ" сорвали поставку топлива оккупантам в Запорожской области

Партизаны "АТЕШ" сорвали поставку топлива оккупантам в Запорожской области

9 марта, 05:29 • 39169 просмотра
Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

9 марта, 06:30 • 48353 просмотра
Илон Маск: Весь украинский фронт рухнет, если я отключу свои системы Starlink

Илон Маск: Весь украинский фронт рухнет, если я отключу свои системы Starlink

9 марта, 07:14 • 31978 просмотра
В Киеве ухудшается состояние воздуха: какая причина

В Киеве ухудшается состояние воздуха: какая причина

9 марта, 07:29 • 34912 просмотра
Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

12:17 • 29052 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 140857 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 176337 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 184795 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 195475 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 252763 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 160577 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 105846 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 110215 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 112237 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 111575 просмотра
Актуальное
Сырье по-прежнему преобладает в экспорте украинских товаров АПК: что говорят власть и эксперты

Сырье по-прежнему преобладает в экспорте украинских товаров АПК: что говорят власть и эксперты

Киев  •  УНН

 • 62174 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. В этом году, как и в прошлом, экспорт украинских товаров агропромышленного комплекса преимущественно составляет сырье. Какие позиции наиболее востребованные за границей и почему Украина теряет людей и деньги от сырьевого экспорта, УНН узнавал у министерств и профильных экспертов.

По данным Министерства экономического развития и торговли, в 2017 году экспорт товаров АПК составил 17,8 млрд долл., где 85% — это сырье и только 15% — продукция с добавленной стоимостью.

В прошлом году Украина преимущественно вывозила за границу зерно (на 6,5 млрд долл.), жиры и масло животного/растительного происхождения (на 4,6 млрд долл.), семечки и плоды масленичных культур (2,1 млрд долл.).

Из тех товаров, которые имели добавленную стоимость, за границу отправлено сигареты (0,3 млрд долл.), сахар (0,3 млрд долл.) и макуху (0,8 млрд долл.).

В 2018 году расклад практически не изменился, и сырье все так же преобладает в экспорте, сообщают в Министерстве аграрной политики.

“Украинский агроэкспорт вырос на 65,6 млн долл., по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, и составляет 11,5 млрд долл. Рост показателей произошел, в основном, за счет таких товарных позиций, как: семена рапса, пшеница, мясо и субпродукты домашней птицы, яйца, орехи, сливочное масло, шоколад и другие товары”, — сообщила заместитель министра Ольга Трофимцева.

Что касается ТОП-10 агроэкспорта, то в этом году позиции следующие: подсолнечное масло (23,7% объёма), кукуруза (19,46%), пшеница (13,8%), соя (5,16%), макуха (4,77%), семена рапса (3,93%), ячмень (3,04%), мясо домашней птицы (2,89%), сигареты (1,73%), сахар (1,29%).

Другими словами, ТОП-10 возглавляют сырьевые товары, замыкают — товары с добавленной стоимостью.

Эксперты говорят, что такая ситуация угнетает экономику страну — не будет продукции с добавленной стоимостью, не будет и рабочих мест.

“В аграрном секторе, как и в промышленном, Украина остается сырьевым государством, экспортирует в основном сырье, с которым уже в той стране, куда оно экспортируется, конечные производители изготавливают продукцию.

Это говорит о том, что мы внутри страны формируем минимум добавленной стоимости, минимум рабочих мест, минимум уплаты налогов в бюджеты всех уровней, а все это переносим в страну экспорта нашего сырья”, — говорит Андрей Новак.

Сколько в денежном эквиваленте теряет страна от экспорта сырья, посчитал Павел Мороз.

По его расчётам, для производства 1,6 млн тонн комбикорма необходимы 1 млн тонн зерна, инвестиции в производство и 1,5 тыс. рабочих мест. Генерировать такое производство может до 11 млрд грн ВВП.

Если производственную цепочку продолжить, то 1,6 тонны комбикорма необходимо для производства 460 тыс. тонн мяса. Для этого понадобятся опять-таки инвестиции и 15 тыс. рабочих мест. И генерация составит тогда уже 40 млрд грн ВВП.

“Если представить себе инвестора, который захочет создать "с нуля" агробизнес с замкнутым циклом производства — от выращивания зерна до выпуска готовой продукции — ему понадобится около 70 млрд грн инвестиций и 10 тыс. новых рабочих мест.

Зная эти базовые цифры производственных цепочек, несложно посчитать убытки страны от экспорта преимущественно зерна, т.е. сырьевой продукции сельского хозяйства.

Ежегодный урожай Украины — в среднем 60 млн тонн зерна, из которых 40 млн тонн уходит на экспорт в виде сырья. Иными словами, мы теряем возможность трудоустраивать по 26,6 тыс. людей в год и недополучаем 4,8 трлн грн ВВП”, — указал он.

Некоторые эксперты ругают правительство за предоставление дотаций крупным производителям АПК, другие же напротив — считают, что это мизер того, что государство обязано сделать для них в качестве стимула для инвестирования и продвижения за границу товаров с добавленной стоимостью вместо сырья.

“Сами по себе дотации в Украине — механизм нерабочий. И мы это должны понимать. Дотации будут работать в ЕС, там АПК — это 3% ВВП, в Украине же это 17% ВВП.

Сколько дают дотаций, 6 млрд грн? Это по факту меньше 200 млн евро. А дотационный бюджет АПК ЕС в лучшие года на все страны составлял 200 млрд евро. Сравнимы ли эти сумы?

Для того, чтобы дать эту дотацию, ее нужно откуда-то вынуть (из других отраслей — ред.). В ЕС есть откуда вынимать — они зарабатывают и живут за счет других поступлений, повторюсь, там АПК — всего 3% ВВП, у нас — 17%. Государство должно обеспечить инфраструктуру для развития экспорта. Помогут ли дотации? Может, некоторым и помогут.

И я могу сказать, что МХП получает дотации — и это не что-то страшное. Извините, но они делают неплохой продукт со своим брендом, со своей добавленной стоимостью, и они одни из немногих в Украине, кому это вообще удалось сделать.

Ни Бахматюк (Укрлендфарминг), я имею в виду зерновой бизнес, ни другие олигархи, которые просто экспортируют зерно — не сделали добавленного бизнеса.

И все это больше похоже на игру и борьбу тех, кто экспортирует зерно, против тех, кто экспортирует продукцию с добавленной стоимостью”, — считает председатель Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB) Богдан Шаповал.

Развивать экспорт продукции с добавленной стоимостью Новак предлагает и за счет отмены возврата НДС экспортерам сырья.

“Возмещение НДС может быть на тот экспорт, который является готовой потребительской продукцией. Тогда это будет стимулом больше производить продукции с добавленной стоимостью здесь и продавать готовую продукцию. А если мы возмещаем НДС на всем, в том числе — и из сырья, то у производителей нет никаких стимулов формировать добавленную стоимость здесь”, — отмечает эксперт.

Подобные идеи содержаться и в некоторых законопроектах народных депутатов. Например, Сергей Хлань указывает, что крупнейшим получателем НДС в сфере АПК является “Кернел”. По данным казначейства, только с начала года эта компания получила свыше 5 млрд грн “в одни руки”.

Пока депутаты дискутируют, правительство разрабатывает свои “дорожные карты” по урегулированию ситуации.

Как сообщили в Министерстве экономического развития и торговли, в условиях ограниченных ресурсов и конкурентных преимуществ на зарубежных рынках, в Экспортной стратегии Украины определены наиболее перспективные секторы экономики:

  • информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
  • креативные индустрии (легкая промышленность, услуги индустрии моды и дизайна, аудиовизуальные услуги, изобразительное и сценическое искусство);
  • техническое обслуживание и ремонт воздушных судов (капитальный и текущий ремонт, инспекция или модифицирования воздушных судов или их компонентов);
  • машиностроение (двигатели турбореактивные, насосы, электрические машины и оборудование);
  • пищевая и перерабатывающая промышленность (готовые продукты питания, пищевые ингредиенты, органическая продукция).

“Для дальнейшего продвижения продукции указанных секторов (товаров, работ, услуг) на внешних рынках и развития кросс-секторов в настоящее время Минэкономразвития совместно с Международным торговым центром (ITC) при поддержке GIZ разрабатывает секторальные и кросс-секторальные экспортные стратегии”, — подчеркнули в МЭРТ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы