Сырье по-прежнему преобладает в экспорте украинских товаров АПК: что говорят власть и эксперты

По данным Министерства экономического развития и торговли, в 2017 году экспорт товаров АПК составил 17,8 млрд долл., где 85% — это сырье и только 15% — продукция с добавленной стоимостью.

В прошлом году Украина преимущественно вывозила за границу зерно (на 6,5 млрд долл.), жиры и масло животного/растительного происхождения (на 4,6 млрд долл.), семечки и плоды масленичных культур (2,1 млрд долл.).

Из тех товаров, которые имели добавленную стоимость, за границу отправлено сигареты (0,3 млрд долл.), сахар (0,3 млрд долл.) и макуху (0,8 млрд долл.).

В 2018 году расклад практически не изменился, и сырье все так же преобладает в экспорте, сообщают в Министерстве аграрной политики.

“Украинский агроэкспорт вырос на 65,6 млн долл., по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, и составляет 11,5 млрд долл. Рост показателей произошел, в основном, за счет таких товарных позиций, как: семена рапса, пшеница, мясо и субпродукты домашней птицы, яйца, орехи, сливочное масло, шоколад и другие товары”, — сообщила заместитель министра Ольга Трофимцева.

Что касается ТОП-10 агроэкспорта, то в этом году позиции следующие: подсолнечное масло (23,7% объёма), кукуруза (19,46%), пшеница (13,8%), соя (5,16%), макуха (4,77%), семена рапса (3,93%), ячмень (3,04%), мясо домашней птицы (2,89%), сигареты (1,73%), сахар (1,29%).

Другими словами, ТОП-10 возглавляют сырьевые товары, замыкают — товары с добавленной стоимостью.

Эксперты говорят, что такая ситуация угнетает экономику страну — не будет продукции с добавленной стоимостью, не будет и рабочих мест.

“В аграрном секторе, как и в промышленном, Украина остается сырьевым государством, экспортирует в основном сырье, с которым уже в той стране, куда оно экспортируется, конечные производители изготавливают продукцию.

Это говорит о том, что мы внутри страны формируем минимум добавленной стоимости, минимум рабочих мест, минимум уплаты налогов в бюджеты всех уровней, а все это переносим в страну экспорта нашего сырья”, — говорит Андрей Новак.

Сколько в денежном эквиваленте теряет страна от экспорта сырья, посчитал Павел Мороз.

По его расчётам, для производства 1,6 млн тонн комбикорма необходимы 1 млн тонн зерна, инвестиции в производство и 1,5 тыс. рабочих мест. Генерировать такое производство может до 11 млрд грн ВВП.

Если производственную цепочку продолжить, то 1,6 тонны комбикорма необходимо для производства 460 тыс. тонн мяса. Для этого понадобятся опять-таки инвестиции и 15 тыс. рабочих мест. И генерация составит тогда уже 40 млрд грн ВВП.

“Если представить себе инвестора, который захочет создать "с нуля" агробизнес с замкнутым циклом производства — от выращивания зерна до выпуска готовой продукции — ему понадобится около 70 млрд грн инвестиций и 10 тыс. новых рабочих мест.

Зная эти базовые цифры производственных цепочек, несложно посчитать убытки страны от экспорта преимущественно зерна, т.е. сырьевой продукции сельского хозяйства.

Ежегодный урожай Украины — в среднем 60 млн тонн зерна, из которых 40 млн тонн уходит на экспорт в виде сырья. Иными словами, мы теряем возможность трудоустраивать по 26,6 тыс. людей в год и недополучаем 4,8 трлн грн ВВП”, — указал он.

Некоторые эксперты ругают правительство за предоставление дотаций крупным производителям АПК, другие же напротив — считают, что это мизер того, что государство обязано сделать для них в качестве стимула для инвестирования и продвижения за границу товаров с добавленной стоимостью вместо сырья.

“Сами по себе дотации в Украине — механизм нерабочий. И мы это должны понимать. Дотации будут работать в ЕС, там АПК — это 3% ВВП, в Украине же это 17% ВВП.

Сколько дают дотаций, 6 млрд грн? Это по факту меньше 200 млн евро. А дотационный бюджет АПК ЕС в лучшие года на все страны составлял 200 млрд евро. Сравнимы ли эти сумы?

Для того, чтобы дать эту дотацию, ее нужно откуда-то вынуть (из других отраслей — ред.). В ЕС есть откуда вынимать — они зарабатывают и живут за счет других поступлений, повторюсь, там АПК — всего 3% ВВП, у нас — 17%. Государство должно обеспечить инфраструктуру для развития экспорта. Помогут ли дотации? Может, некоторым и помогут.

И я могу сказать, что МХП получает дотации — и это не что-то страшное. Извините, но они делают неплохой продукт со своим брендом, со своей добавленной стоимостью, и они одни из немногих в Украине, кому это вообще удалось сделать.

Ни Бахматюк (Укрлендфарминг), я имею в виду зерновой бизнес, ни другие олигархи, которые просто экспортируют зерно — не сделали добавленного бизнеса.

И все это больше похоже на игру и борьбу тех, кто экспортирует зерно, против тех, кто экспортирует продукцию с добавленной стоимостью”, — считает председатель Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB) Богдан Шаповал.

Развивать экспорт продукции с добавленной стоимостью Новак предлагает и за счет отмены возврата НДС экспортерам сырья.

“Возмещение НДС может быть на тот экспорт, который является готовой потребительской продукцией. Тогда это будет стимулом больше производить продукции с добавленной стоимостью здесь и продавать готовую продукцию. А если мы возмещаем НДС на всем, в том числе — и из сырья, то у производителей нет никаких стимулов формировать добавленную стоимость здесь”, — отмечает эксперт.

Подобные идеи содержаться и в некоторых законопроектах народных депутатов. Например, Сергей Хлань указывает, что крупнейшим получателем НДС в сфере АПК является “Кернел”. По данным казначейства, только с начала года эта компания получила свыше 5 млрд грн “в одни руки”.

Пока депутаты дискутируют, правительство разрабатывает свои “дорожные карты” по урегулированию ситуации.

Как сообщили в Министерстве экономического развития и торговли, в условиях ограниченных ресурсов и конкурентных преимуществ на зарубежных рынках, в Экспортной стратегии Украины определены наиболее перспективные секторы экономики:



информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);



креативные индустрии (легкая промышленность, услуги индустрии моды и дизайна, аудиовизуальные услуги, изобразительное и сценическое искусство);



техническое обслуживание и ремонт воздушных судов (капитальный и текущий ремонт, инспекция или модифицирования воздушных судов или их компонентов);



машиностроение (двигатели турбореактивные, насосы, электрические машины и оборудование);



пищевая и перерабатывающая промышленность (готовые продукты питания, пищевые ингредиенты, органическая продукция).



“Для дальнейшего продвижения продукции указанных секторов (товаров, работ, услуг) на внешних рынках и развития кросс-секторов в настоящее время Минэкономразвития совместно с Международным торговым центром (ITC) при поддержке GIZ разрабатывает секторальные и кросс-секторальные экспортные стратегии”, — подчеркнули в МЭРТ.