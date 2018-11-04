Синоптики обещают теплое начало недели
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В понедельник, 5 ноября, в Украине будет преобладать сухая и теплая погода, на западе температура достигнет 19 градусов тепла, а на Закарпатье и Прикарпатье - 22 градусов с отметкой "плюс". Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"5 ноября в Украине без существенных осадков. Ночью и утром местами туман", - сообщили синоптики.
Ветер - северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с, в Карпатском регионе отдельные порывы 15-18 м/с.
Температура ночью - 4-9° тепла; днем - 8-13°, в западных областях и в южной части местами - 14-19°, на Закарпатье и Прикарпатье - до 22°.
Как сообщал УНН, средняя месячная температура в ноябре этого года прогнозируется на уровне 1-7 градусов тепла, что близко к средним многолетним значениям.