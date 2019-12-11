Синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Украине в четверг, 12 декабря, ожидается погода без существенных осадков, ближайшей ночью в западных областях, однако, дождь, местами с мокрым снегом. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В последующие двое суток без существенных осадков, лишь ближайшей ночью в западных областях, днем 13 декабря на Закарпатье небольшой дождь, местами с мокрым снегом; в субботу в Украине местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя", - отметили синоптики.
Ночью и утром 12 декабря в восточной части туман.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, завтра и послезавтра на юге и западе страны местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-6° тепла, в Одесской области и в Крыму до 10°.
Напомним, в столичной обсерватории рассказали, почему зима теплая.