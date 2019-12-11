Синоптики дали прогноз погоди в Україні на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. В Україні у четвер, 12 грудня, очікується погода без істотних опадів, найближчої ночі у західних областях, проте, дощитиме, місцями з мокрим снігом. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У наступні дві доби без істотних опадів, лише найближчої ночі у західних областях, вдень 13 грудня на Закарпатті невеликий дощ, місцями з мокрим снігом; в суботу в Україні місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу", - зазначили синоптики.
Вночі та вранці 12 грудня у східній частині туман.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с, завтра та післязавтра на півдні та заході країни подекуди пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-6° тепла, на Одещині та в Криму до 10°.
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