Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

Сын бывшего харьковского городского головы Геннадия Кернеса Кирилл, который долгое время не появлялся на публике, ведь сбежал в Германию, своими заявлениями о смерти отца и событиях трехлетней давности в Харькове, может играть на руку врагу и расшатывать ситуацию в регионе.

Как стало известно ранее, Кирилла Кернеса может использовать в своих целях пророссийский политик Евгений Мураев, которого якобы россия планировала назначить "гауляйтером Украины", когда "возьмет Киев за три дня". Сам же Мураев, по информации собеседников УНН, обещал место "гауляйтера Харькова" Кириллу Кернесу. Выбрать именно его на эту должность пророссийские силы могли из-за известной для харьковчан фамилии.

Сам Мураев, в отличие от Кирилла Кернеса, имеет долгую политическую карьеру, но так же не получил широкой политической поддержки. Начинал свою карьеру он на Харьковщине в местных органах власти в 2006 году, а вскоре присоединился к "Партии регионов". Именно от этой политсилы Мураев избрался депутатом Верховной Рады в 2012 году.

В 2018 году Евгений Мураев основал свою партию "Наши" (сейчас политсила запрещена в Украине), а в 2019 году даже баллотировался в президенты. Однако "большое плавание" не удалось и из-за мизерного рейтинга снял свою кандидатуру в пользу другого экс-регионала Александра Вилкула. Затем Мураев вместе с Вилкулом попытался пройти в парламент от партии "Оппозиционный блок", но тут неудача - за списки их политсилы проголосовали только 3% избирателей. После этого Мураева можно было увидеть разве что в эфире его же информационного телеканала "НАШ", где критиковал украинскую власть.

Так что, не исключено, что Мураев после почти 20 лет пребывания в аутсайдерах на политическом поле Украины все еще верит, что станет хотя бы "гауляйтером". Ведь самостоятельно вернуться в украинскую политику, из-за обвинений в государственной измене, ему будет чрезвычайно сложно. А Кирилл Кернес, который не "светился" в громких политических скандалах да еще и имеет такую известную фамилию, может быть хорошим "инструментом" для попыток Мураева воплотить амбиции.

Недавно российский диктатор владимир путин заявил, что россия не отказывается от целей войны в Украине. К тому же немецкий военный аналитик сообщал, что россия до 2026 года планирует захватить большую часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, в том числе их областные центры.

Не исключено, что Евгений Мураев и Кирилл Кернес, которые уже почти два года живут за границей, могли вдохновиться словами российского диктатора и все еще надеются получить должности "гауляйтеров".

Однако, харьковчане уже давно доказали, что не ждут в городе "русский мир". Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что в Харьковской области подготовлена наиболее мощная линия обороны.

Городской голова Харькова Игорь Терехов в свою очередь в одном из интервью отметил, что Харьков и в дальнейшем будут отстаивать и никогда не сдадут.

"Что касается угрозы для Харькова... я не могу сказать, что у россиян в голове, и никто не может сказать. И не главное, какие у них планы, главное какие планы у нас. Никогда мы Харьков не сдадим. Это глупости все. Харьков как был, есть и будет всегда украинским и европейским городом. Это главное. Мы отстояли Харьков и будем отстаивать его", - сказал мэр.

Не верят в возможность захвата Харькова и опрошенные УНН эксперты, в частности бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что захват врагом Харькова нереален, ведь чтобы начать стратегически наступательную операцию на город и вести ее успешно надо сгенерировать еще полмиллиона человек, потому что надо держать весь восточный южный фронт.

"Понятно, что ряд сил, которые ориентируются на то, чтобы разбалансировать ситуацию в Украине и, в частности, в Харькове сегодня привлекают свои резервы. Политических оснований нет, оппозиции практически нет, сегодня все ориентируются на основного врага - рф, и сегодня все - и харьковчане, и область ориентируются на мощный отпор агрессору. Не зря Харьков стал на оборону, как и Киев и другие города, и показал действительно что он выстоит", - сказал он в эксклюзивном комментарии УНН.

По его мнению, пророссийские и российские силы могут отрабатывать различные модели, где сейчас можно создать противоречия.

"То есть попытки идут, потому что прямо агитировать за рф - это деструктивно, а вот искать такие поводы для того, чтобы внести какую-то смуту, лишить позиции единства, это пытаются делать. Но это все в ущерб государству", - добавил Маломуж.

Напомним,

Ранее политический эксперт Игорь Рейтерович в комментарии УНН отмечал, что россия не оставляет намерений захватить Харьков и полностью Харьковскую область, хотя и на сегодняшний день они не имеют на это достаточных ресурсов. Однако, кремль уже проводит информационные атаки для дестабилизации ситуации в городе. В частности, для расшатывания ситуации в Харькове страна-агрессор может использовать людей, которые находят за границей, но не в России.

По его словам, для примера, россия может использовать общественных активистов, которые выехали за границу и критикуют оттуда местные власти в том числе. По его мнению, очень похожая история и с Кириллом Кернесом, сыном бывшего городского головы Харькова Геннадия Кернеса, который лишь спустя три года появился в медиаполе.

Также политический аналитик Александр Кочетков рассказывал, что заявления Кирилла Кернеса могут быть ярким примером российской ИПСО.