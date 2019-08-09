Семь стран призвали Россию вывести войска из Грузии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Эстония, Бельгия, Франция, Германия, Польша, Великобритания и США призвали Российскую Федерацию вывести из Грузии войска, передает УНН со ссылкой на AP и Bnn-news.
6 стран ЕС и США призвали Россию выполнить договоренности, достигнутые в 2008 году о выводе вооруженных сил из Грузии, которые там находятся с начала российско-грузинской войны.
Послы Бельгии, Эстонии, Франции, Германии, Польши, Великобритании и США опубликовали заявление, в котором говорится, что они “крайне обеспокоены” углублением позицией России в сфере безопасности в двух оккупированных грузинских регионах.
Дипломаты призвали Россию выполнить соглашения от 12 августа и 8 сентября 2008 года, которые включают “обязательства по обеспечению вывода вооруженных сил на позиции, занимаемые до начала боевых действий, и созданию международного механизма безопасности”.
Напомним, после российско-грузинской войны в августе 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии, а также отколовшуюся провинцию Абхазию и развернула там военные базы.
Как сообщал УНН, посол и представители ВМФ Украины приняли участие в мероприятиях к годовщине агрессии РФ против Грузии.