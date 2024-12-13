Сильный ветер и похолодание: ГСЧС предупреждает о непогоде на выходных
Киев • УНН
ГСЧС предупреждает о резком похолодании до -8°C и порывах ветра до 20 м/с на выходных. В горах температура может снизиться до -14°C, рекомендуется принять меры предосторожности.
В Украине ожидается резкое похолодание на выходных и сильные порывы ветра до 20 м/с. Температура местами опустится до -8, а в горных районах - до -14 градусов. Об этом сообщил спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий во время брифинга в пятницу, передает корреспондент УНН.
Детали
"Похолодание мы будем фиксировать именно сегодня, в субботу и в воскресенье. Отметки термометров опустятся по-разному - до -8, а если говорить о горах, то вообще до -14 градусов", - рассказал Хорунжий.
Он отметил, что с сегодняшнего дня в Украине ожидаются порывы ветра до 20 м/с, и акцентировал внимание на мерах, которые могут помочь избежать чрезвычайных ситуаций во время такой погоды.
"Сегодня и завтра будут порывы ветра 15-20 м/с. В этих условиях хотел бы обратить внимание людей, чтобы, во-первых, обувались в удобную рельефную обувь, а во-вторых, не ставили машины под бордами, под деревьями, под электроопорами, потому что порывы ветра могут свалить это, и соответственно имущество будет в опасности, это может вызвать чрезвычайную ситуацию", - предостерег он.
Напомним
Синоптик же Наталья Диденко отметила, что похолодание в Украине являются кратковременными и в ближайшее время ожидается лишь потепление.