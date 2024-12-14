Сильный мороз, без осадков: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
В Украине ожидается резкое снижение температуры до -6°С, без осадков, кроме Карпат. На дорогах местами гололедица, ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5-10 м/с.
В Украине 14 декабря, ожидается резкое снижение температуры воздуха, переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
По прогнозу синоптиков, в субботу небольшой снег возможен только в Карпатах. На остальной территории Украины - без осадков.
На дорогах местами будет гололедица.
Ветер в этот день прогнозируется северо-западный с переходом на юго-западный, скорость 5 - 10 метров в секунду.
Днем столбики термометра будут показывать -1-6°С.
На юге и крайнем западе страны днем от +3 до -2°С.
В Киевской области температура по области днем будет колебаться от -3 до -5°С.
В Киеве в субботу ожидается сухая морозная ветреная погода.
Днем температура воздуха составит -3-5°С.