Сильный мороз, без осадков: прогноз погоды на сегодня

В Украине 14 декабря, ожидается резкое снижение температуры воздуха, переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

По прогнозу синоптиков, в субботу небольшой снег возможен только в Карпатах. На остальной территории Украины - без осадков.

На дорогах местами будет гололедица.

Ветер в этот день прогнозируется северо-западный с переходом на юго-западный, скорость 5 - 10 метров в секунду.

Днем столбики термометра будут показывать -1-6°С.

На юге и крайнем западе страны днем от +3 до -2°С.

В Киевской области температура по области днем будет колебаться от -3 до -5°С.

В Киеве в субботу ожидается сухая морозная ветреная погода.

Днем температура воздуха составит -3-5°С.