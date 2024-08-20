Сильная жара до 38° в большинстве регионов: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня преимущественно без осадков, лишь на западе и Житомирщине возможны кратковременные дожди. Температура днем 30-38°, на западе 28-33°, сообщили УНН в Укргидрометцентре.



Детали

По данным синоптиков, 20 августа без осадков, лишь в западных и Житомирской областях днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.

Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°; днем 30-34°, в южных, центральных, местами северных и восточных областях сильная жара 35-38°, в западных областях 28-33°, на высокогорье Карпат 22-27°.

На Киевщине

Без осадков.

Ветер юго-восточный, 3-5 м/с.

Температура ночью 15-20°, днем сильная жара 35-37°.