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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сильная жара до 38° в большинстве регионов: прогноз погоды на сегодня

Сильная жара до 38° в большинстве регионов: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 05:20  •  697 просмотра

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В Украине преимущественно без осадков, лишь на западе и Житомирщине возможны кратковременные дожди. Температура днем 30-38°, на западе 28-33°, ночью 15-23°. В Киеве без осадков, днем 35-37°.

В Украине сегодня преимущественно без осадков, лишь на западе и Житомирщине возможны кратковременные дожди. Температура днем 30-38°, на западе 28-33°, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По данным синоптиков, 20 августа без осадков, лишь в западных и Житомирской областях днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.

Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°; днем 30-34°, в южных, центральных, местами северных и восточных областях сильная жара 35-38°, в западных областях 28-33°, на высокогорье Карпат 22-27°.

На Киевщине

Без осадков.

Ветер юго-восточный, 3-5 м/с.

Температура ночью 15-20°, днем сильная жара 35-37°.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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