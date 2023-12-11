Силы обороны, вероятно, лишили российских войск полного контроля над селом Степное вблизи Авдеевки - британская разведка
Киев • УНН
Украинские силы, возможно, провели контратаки, не позволив российским войскам полностью контролировать село Степное вблизи Авдеевки. По данным британской разведки, Авдеевка остается ключевой горячей точкой с интенсивными боями.
Министерство обороны Великобритании сообщает, что ВСУ, вероятно, лишили оккупантов полного контроля над селом Степное, что неподалеку Авдеевки, передает УНН со ссылкой на новый отчет Минобороны Великобритании.
Украинские подразделения, вероятно, провели успешные локальные контратаки, лишив российских войск полного контроля над селом Степное. Именно здесь россия пытается одной частью движения в клещи охватить Авдеевку и ее хорошо защищенную промышленную зону
Детали
В целом в течение последней недели город Авдеевка Донецкой области продолжает оставаться ареной ожесточенных боевых действий на фронте. Минобороны Великобритании отмечает, что в некоторые дни около 40% всех боевых столкновений происходило в этом небольшом секторе.
Российские наступательные действия продолжали характеризоваться в основном нападениями пехоты, часто со стороны штрафных подразделений "Шторм-Z". Однако несмотря на активные наступательные действия захватчиков, украинские Силы Обороны имеют определенные успехи на фронте.
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Силы обороны, вероятно, лишили российских войск полного контроля над селом Степное вблизи Авдеевки - британская разведка
Украинские силы, возможно, провели контратаки, не позволив российским войскам полностью контролировать село Степное вблизи Авдеевки. По данным британской разведки, Авдеевка остается ключевой горячей точкой с интенсивными боями.
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