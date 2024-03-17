Силы обороны продолжают сдерживать вс рф, более полусотни атак оккупанта отражено за сутки - Генштаб

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  151533 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  167155 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  168747 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  159384 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  115906 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  128612 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  121303 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  129221 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141811 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128717 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

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12 марта 2024, 06:25  •  347091 просмотра

Силы обороны продолжают сдерживать вс рф, более полусотни атак оккупанта отражено за сутки - Генштаб

За сутки Силы обороны Украины отразили более 50 атак российских войск. Враг нанес 7 ракетных и 55 авиационных ударов, а также 62 раза обстрелял украинские позиции и населенные пункты из реактивных систем залпового огня, что привело к жертвам среди мирного населения и разрушениям инфраструктуры.

Война •   •  14427 просмотра
Силы обороны продолжают сдерживать вс рф, более полусотни атак оккупанта отражено за сутки - Генштаб

В Николаеве увеличилось количество пострадавших после российской атаки

Шестеро местных жителей получили ранения, были повреждены дома, транспортные средства и инфраструктура, когда российские войска атаковали объект инфраструктуры в Николаеве баллистическими ракетами "Искандер".

Война •   •  17503 просмотра
В Николаеве увеличилось количество пострадавших после российской атаки

Усиление обороноспособности: Кипер показал новые фортификационные сооружения

В Одесской области восстанавливают, укрепляют и создают новые оборонительные укрепления, чтобы не дать врагу захватить новые территории и изгнать оккупантов.

Война •   •  20996 просмотра
Усиление обороноспособности: Кипер показал новые фортификационные сооружения

Российские захватчики развивают на оккупированных территориях сеть учреждений милитаризации молодежи

кремль планирует развивать сеть заведений милитаризации молодежи во временно оккупированном Крыму, Херсонской и Запорожской областях для индоктринации молодых людей и вербовки их в ряды оккупационных войск.

Война •   •  20494 просмотра
Российские захватчики развивают на оккупированных территориях сеть учреждений милитаризации молодежи

Украинский киберфутболист завоевал место среди 8 лучших на UEFA EEURO 2024

Украинский киберспортсмен Андрей CIG_ST92_UA Шакалов победил в группе G квалификации и обеспечил себе место в топ-8 на киберспортивном чемпионате UEFA EEURO 2024 в Германии.

спорт •   •  18050 просмотра
Украинский киберфутболист завоевал место среди 8 лучших на UEFA EEURO 2024

Враг нанес два удара по инфраструктуре Сум - ОВА

17 марта враг дважды нанес удары по инфраструктуре города Сумы, последствия обстрелов уточняются Сумской областной военной администрацией.

Война •   •  23482 просмотра
Враг нанес два удара по инфраструктуре Сум - ОВА

В непризнанном Приднестровье говорят о дроне-камикадзе, который якобы атаковал воинскую часть

Беспилотник-камикадзе якобы атаковал воинскую часть вблизи Тирасполя в непризнанном Приднестровском регионе, сообщает агентство безопасности самопровозглашенной "Приднестровской Молдавской Республики".

Новости Мира •   •  21704 просмотра
В непризнанном Приднестровье говорят о дроне-камикадзе, который якобы атаковал воинскую часть

В Запорожье обещают создать центр реабилитации для более 2500 человек в год

В Запорожье обещают создать реабилитационный центр для более 2 500 военных и гражданских лиц в год.

Здоровье •   •  21734 просмотра
В Запорожье обещают создать центр реабилитации для более 2500 человек в год

Ситуация стабильно напряженная, оккупанты штурмуют постоянно и круглосуточно - пресс-офицер 47 ОМБр

Ситуация в районе ответственности 47-й отдельной механизированной бригады остается стабильно напряженной, российские оккупанты постоянно круглосуточно атакуют, используя свою технику на передовой, несмотря на то, что несут большие потери и уничтожают свою боевую технику.

Война •   •  27864 просмотра
Ситуация стабильно напряженная, оккупанты штурмуют постоянно и круглосуточно - пресс-офицер 47 ОМБр

Украинские пограничники уничтожили технику оккупантов: на металлолом превращены внедорожник и уаз российских захватчиков

На Харьковском направлении украинские пограничники уничтожили технику российских оккупантов, превратив в металлолом внедорожник и автомобиль "Буханка".

Война •   •  27509 просмотра
Украинские пограничники уничтожили технику оккупантов: на металлолом превращены внедорожник и уаз российских захватчиков