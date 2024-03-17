Силы обороны продолжают сдерживать вс рф, более полусотни атак оккупанта отражено за сутки - Генштаб

Враг нанес 7 ракетных и 55 авиационных ударов, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям. Подразделениями ракетных войск ВСУ нанесено поражение по районам сосредоточения личного состава российских военных.

Об этом передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Оперативная информация по состоянию на 18.00 17.03.2024 относительно российского вторжения

В течение суток зафиксировано 63 боевых столкновения.

На Купянском направлении враг совершил 2 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Басово Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражена 1 атака противника в районе населенного пункта Роздоловка Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийский и минометный огонь со стороны сс рф задел более 20 населенных пунктов: Белогоровка Луганской области, Терны, Ямполовка, Торское, Серебрянка, Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 7 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клищеевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем в частности Часов Яр, Ивановское, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Орловка, Александрополь и Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Нетайлово и Новоселовка Первая; обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Победы, где враг, при поддержке авиации, 25 раз пытался прорвать оборону наших войск. Захватчики нанесли авиационный удар в районе Шахтерского. Под артиллерийским и минометным огнем: Красногоровка, Константиновка, Угледар, Пречистовка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области. Нанес авиационные удары в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Полтавка, Чаривне, Гуляйполе, Малая Токмачка Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток врагом осуществлено 3 атаки на позиции наших войск на левом берегу Днепра. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Очаков Николаевской области; Казацкое, Тягинка, Ивановка, Садовое Херсонской области.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ: пострадали территории в районах населенных пунктов Лукашевка Черниговской области и Большая Писаревка, Поповка, Александровка, Луговка Сумской области. Более 20 населенных пунктов, среди них Клюсы и Горск Черниговской области; Пустогород, Искрисковщина, Поповка Сумской области; Казачья Лопань, Старица, Гатище Харьковской области, - подверглись артиллерийским и минометным обстрелам.

В общем, враг нанес 7 ракетных и 55 авиационных ударов, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома.

Также в Генштабе отмечают:

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава противника.

Напомним,

Шестеро жителей Николаева в воскресенье, 17 марта, получили ранения. Также были повреждены дома, транспортные средства и инфраструктура, когда российские войска атаковали объект инфраструктуры в Николаеве баллистическими ракетами "Искандер".