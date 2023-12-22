Силы обороны получили все 10 000 FPV-дронов из Операции "Єдність", на которую донатил Favbet
Киев • УНН
Сбор средств в рамках Операции "Єдність" стартовал в августе. Его организовали UNITED24 вместе с Фондом "Повернись живим" и monobank. Один из крупнейших корпоративных донатов внесла компания Favbet – 10 млн грн.
Все 10 000 FPV-дронов, приобретенные в рамках Операции "Єдність", уже поступили в распоряжение Сил обороны. Их получили 53 воинские части, сообщили в фандрайзинговой платформе UNITED24, передает УНН.
В частности, дроны получили подразделения Морской пехоты, Сухопутных и Десантно-Штурмовых войск, Сил специальных операций и Теробороны, бригады Нацгвардии "Хартія" и "Азов", подразделения Нацполиции, а также воины ЦСО "А" Службы безопасности Украины.
Сбор средств в рамках Операции "Єдність" стартовал в августе. Его организовали UNITED24 вместе с Фондом "Повернись живим" и monobank. Один из крупнейших корпоративных донатов внесла компания Favbet – 10 млн грн.
В декабре 2023 года стартовал новый сбор – Операция "Єдність-2: Новорічний салют". В этот раз Favbet также внес один из крупнейших донатов – 10 млн грн.
FAVBET — ведущая iGaming-компания Украины, которая с первых дней полномасштабного вторжения участвует в проектах поддержки армии и украинцев, в том числе через собственный благотворительный фонд.
Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ получили более 130 дронов разного типа, в частности и ударного.
С начала полномасштабного вторжения ВСУ и другие Силы обороны получили при содействии благотворительного фонда также уже более 250 автомобилей. В том числе ударные роты "Армии дронов" получили 53 новых внедорожника Peugeot Landtrek.
Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 190 млн грн.
Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.
Фото: UNITED24
Фото: UNITED24
Силы обороны получили все 10 000 FPV-дронов из Операции "Єдність", на которую донатил Favbet
Сбор средств в рамках Операции "Єдність" стартовал в августе. Его организовали UNITED24 вместе с Фондом "Повернись живим" и monobank. Один из крупнейших корпоративных донатов внесла компания Favbet – 10 млн грн.
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