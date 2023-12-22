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Силы обороны получили все 10 000 FPV-дронов из Операции "Єдність", на которую донатил Favbet

Киев  •  УНН

22 декабрь 2023, 17:49  •  2189 просмотра

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Сбор средств в рамках Операции "Єдність" стартовал в августе. Его организовали UNITED24 вместе с Фондом "Повернись живим" и monobank. Один из крупнейших корпоративных донатов внесла компания Favbet – 10 млн грн.

Все 10 000 FPV-дронов, приобретенные в рамках Операции "Єдність", уже поступили в распоряжение Сил обороны. Их получили 53 воинские части, сообщили в фандрайзинговой платформе UNITED24, передает УНН.

В частности, дроны получили подразделения Морской пехоты, Сухопутных и Десантно-Штурмовых войск, Сил специальных операций и Теробороны, бригады Нацгвардии "Хартія" и "Азов", подразделения Нацполиции, а также воины ЦСО "А" Службы безопасности Украины.

Сбор средств в рамках Операции "Єдність" стартовал в августе. Его организовали UNITED24 вместе с Фондом "Повернись живим" и monobank. Один из крупнейших корпоративных донатов внесла компания Favbet – 10 млн грн.

В декабре 2023 года стартовал новый сбор – Операция "Єдність-2: Новорічний салют". В этот раз Favbet также внес один из крупнейших донатов – 10 млн грн.

FAVBET — ведущая iGaming-компания Украины, которая с первых дней полномасштабного вторжения участвует в проектах поддержки армии и украинцев, в том числе через собственный благотворительный фонд.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ получили более 130 дронов разного типа, в частности и ударного.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ и другие Силы обороны получили при содействии благотворительного фонда также уже более 250 автомобилей. В том числе ударные роты "Армии дронов" получили 53 новых внедорожника Peugeot Landtrek.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 190 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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Фото: UNITED24

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Фото: UNITED24

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Общество
Сили оборони отримали всі 10 000 FPV-дронів з Операції "Єдність", на яку донатив Favbet
The Defense Forces have received all 10,000 FPV drones from Operation Unity, which was donated by Favbet
Новости по теме

Силы обороны получили все 10 000 FPV-дронов из Операции "Єдність", на которую донатил Favbet

Сбор средств в рамках Операции "Єдність" стартовал в августе. Его организовали UNITED24 вместе с Фондом "Повернись живим" и monobank. Один из крупнейших корпоративных донатов внесла компания Favbet – 10 млн грн.

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