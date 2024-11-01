Сикорский ответил Зеленскому насчет непередачи МиГов: что сказал глава МИД Польши
Киев • УНН
Радослав Сикорский прокомментировал обвинения Зеленского относительно непередачи самолетов МиГов Украине. Министр напомнил, что Польша оказала наибольшую помощь среди всех стран относительно своего ВВП.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский ответил на слова Президента Украины Зеленского относительно непередачи самолетов МиГ Киеву. Он заявил, что Польша и так сделала для Украины больше, чем любая другая страна. Об этом пишет Polsat News, передает УНН.
В четверг Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев договорился с НАТО об отправке самолетов в Польшу, ожидая взамен получить от Польши самолеты МиГ, но Польша нашла другие причины не передавать самолеты.
Когда министра иностранных дел Польши попросили прокомментировать это заявление, он признал, что Киев находится в сложной ситуации, но в то же время напомнил об усилиях, приложенных для поддержки Украины после начала войны.
Среди стран, которые помогают Украине, если брать во внимание военную помощь, финансовую помощь, экономическую помощь, гуманитарную помощь и помощь украинским беженцам, Польша сделала для Украины больше, чем любая другая страна в соотношении к ВВП
Сикорский пояснил, что Польша может этим гордиться и это является проявлением солидарности. Он напомнил, что через восточную границу стоят «почти 300 наших танков, много тяжелой техники, также самолеты.
«Мы пытаемся помочь, но мы также являемся прифронтовой страной. Нам также угрожает Россия, и не все возможно», - подытожил Сикорский.