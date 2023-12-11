Швеция объявила о выделении Украине 120 млн евро зимней помощи

Правительство Швеции объявило о зимнем пакете гуманитарной помощи Украины, чтобы поддержать население. Общая стоимость помощи составляет 1,4 миллиарда шведских крон (примерно 120 млн евро) и является крупнейшей отдельной невоенной поддержкой, которую Швеция предоставила Украине. Об этом говорится на правительственном портале Королевства Швеция, передает УНН.

Украина переживает зиму под российской агрессией. Как и в прошлом году, Россия усиливает атаки на гражданскую инфраструктуру, не в последнюю очередь против поставок электроэнергии и отопления. Такие нападения имеют разрушительные последствия для и без того сильно пострадавшего населения и ухудшают гуманитарную ситуацию в стране. Поддержка поможет согреть Украину и укрепить устойчивость страны этой зимой говорит министр помощи и внешней торговли Йохан Форсселл.

Помощь пойдет на поддержку гражданской инфраструктуры Украины зимой, ее энергетической системы, убежищ и поддержки здравоохранения.

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Большая часть денег, 900 миллионов шведских крон, пойдет в фонд Всемирного банка для восстановления Украины. Ф

Поддержка украинской электроэнергетической инфраструктуры через Всемирный банк

900 миллионов шведских крон распределены в Фонд Всемирного банка для восстановления Украины (URTT) банка для восстановления Украины (URTF), который поддерживает центральную инфраструктуру Украины в энергетике, жилищном строительстве, здравоохранении и транспорте. Основным фактором способности населения Украины пережить зиму является закупка оборудования для отопления и передачи мощности в украинской электросети.

Энергетическая и экологическая поддержка через ЕБРР

300 миллионов шведских крон распределяется в эколого-энергетический фонд Европейского банка развития для Украины (E5P).

Поддержка экспорта зерна через ВПП

Зимний пакет также включает поддержку Продовольственной программы ООН (ВПП) и ЮНЕСКО, где 100 млн шведских крон направляется на экспорт зерна из Украины через ВПП в рамках инициативы "Зерно из Украины".

Поддержка образовательного сектора Украины через ЮНЕСКО

75 миллионов шведских крон выделяет ЮНЕСКО на строительство приютов в школах и дошкольных учреждениях в Украине.

Неотложная поддержка

25 миллионов шведских крон направляется через MSB на операции, которые отвечают самым насущным потребностям Украины. Это может включать трансформаторы, генераторы и силовые кабели, а также ремонт оборудования, поврежденного российскими атаками. Средства также могут быть использованы, например, для медицинской эвакуации и работы с минированием.