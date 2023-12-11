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Швеция объявила о выделении Украине 120 млн евро зимней помощи

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 20:45  •  4406 просмотра

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Швеция выделила 1,4 млрд шведских крон (120 млн евро) на гуманитарную помощь для поддержки населения Украины этой зимой на фоне усиления российских атак на инфраструктуру. Средства будут направлены на поддержку украинской гражданской инфраструктуры, энергетики, здравоохранения, а также на поддержку экспорта зерна и образовательного сектора.

Правительство Швеции объявило о зимнем пакете гуманитарной помощи Украины, чтобы поддержать население. Общая стоимость помощи составляет 1,4 миллиарда шведских крон (примерно 120 млн евро) и является крупнейшей отдельной невоенной поддержкой, которую Швеция предоставила Украине. Об этом говорится на правительственном портале Королевства Швеция, передает УНН.

Украина переживает зиму под российской агрессией. Как и в прошлом году, Россия усиливает атаки на гражданскую инфраструктуру, не в последнюю очередь против поставок электроэнергии и отопления. Такие нападения имеют разрушительные последствия для и без того сильно пострадавшего населения и ухудшают гуманитарную ситуацию в стране. Поддержка поможет согреть Украину и укрепить устойчивость страны этой зимой

говорит министр помощи и внешней торговли Йохан Форсселл.

Помощь пойдет на поддержку гражданской инфраструктуры Украины зимой, ее энергетической системы, убежищ и поддержки здравоохранения.

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Большая часть денег, 900 миллионов шведских крон, пойдет в фонд Всемирного банка для восстановления Украины. Ф

  • Поддержка украинской электроэнергетической инфраструктуры через Всемирный банк

900 миллионов шведских крон распределены в Фонд Всемирного банка для восстановления Украины (URTT) банка для восстановления Украины (URTF), который поддерживает центральную инфраструктуру Украины в энергетике, жилищном строительстве, здравоохранении и транспорте. Основным фактором способности населения Украины пережить зиму является закупка оборудования для отопления и передачи мощности в украинской электросети.

  • Энергетическая и экологическая поддержка через ЕБРР

300 миллионов шведских крон распределяется в эколого-энергетический фонд Европейского банка развития для Украины (E5P).

  • Поддержка экспорта зерна через ВПП

Зимний пакет также включает поддержку Продовольственной программы ООН (ВПП) и ЮНЕСКО, где 100 млн шведских крон направляется на экспорт зерна из Украины через ВПП в рамках инициативы "Зерно из Украины".

  • Поддержка образовательного сектора Украины через ЮНЕСКО

75 миллионов шведских крон выделяет ЮНЕСКО на строительство приютов в школах и дошкольных учреждениях в Украине.

  • Неотложная поддержка

25 миллионов шведских крон направляется через MSB на операции, которые отвечают самым насущным потребностям Украины. Это может включать трансформаторы, генераторы и силовые кабели, а также ремонт оборудования, поврежденного российскими атаками. Средства также могут быть использованы, например, для медицинской эвакуации и работы с минированием.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Швеція оголосила про виділення Україні 120 млн євро зимової допомоги
Sweden announces EUR 120 million in winter aid to Ukraine
Новости по теме

Швеция объявила о выделении Украине 120 млн евро зимней помощи

Швеция выделила 1,4 млрд шведских крон (120 млн евро) на гуманитарную помощь для поддержки населения Украины этой зимой на фоне усиления российских атак на инфраструктуру. Средства будут направлены на поддержку украинской гражданской инфраструктуры, энергетики, здравоохранения, а также на поддержку экспорта зерна и образовательного сектора.

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