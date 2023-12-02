Шторм в Крыму: оккупанты посчитали ущерб нанесенный стихией в Севастополе

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
  •  122010 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  167248 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  162431 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  148797 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  143964 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  165063 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  223816 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  198259 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  211470 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  200604 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
28 ноября  •  178961 просмотра

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  42676 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
  •  22371 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
  •  21511 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
  •  20610 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
shtorm-v-krimu-okkupanti-poschitali-ushcherb-nanesennii-stikhiei-v-sevastopole

Шторм в Крыму: оккупанты посчитали ущерб нанесенный стихией в Севастополе

Киев  •  УНН

02 декабрь 2023, 01:30  •  32329 просмотра

Read in English

Российские власти в оккупированном Севастополе сообщили об ущербе от шторма на общую сумму 743,5 миллиона рублей, который нанесен инфраструктуре, жилым домам и энергетическим объектам.

Российские власти оккупированного ими Севастополя оценили ущерб от шторма в 743,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в издании Крым.Реалии, передаёт УНН.

Детали

Представитель оккупационной власти, так называемый исполняющий обязанности российского замглавы Севастополя Евгений Горлов сообщил, что из выше названной суммы 709,45 млн – это ущерб, причиненный объектам благоустройства и пляжной инфраструктуре,

24,18 млн – ущерб, причиненный многоквартирным домам,

6,37 млн – ущерб коммунальной инфраструктуре.

Кроме того, по оценке российских властей, объектам топливно-энергетического комплекса Севастополя причинен ущерб в размере около 40 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шторм в Крыму: поврежден самый известный памятник Херсонеса

Напомним

Сильный шторм обрушился на полуостров Крым 27 ноября. Предварительно ущерб от шторма оккупационной власти оценили почти на 40 миллиардов рублей

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Общество
Шторм у Криму: окупанти порахували збитки, завдані стихією в Севастополі
Storm in Crimea: occupiers have calculated the damage caused by the elements in Sevastopol
Новости по теме

Шторм в Крыму: оккупанты посчитали ущерб нанесенный стихией в Севастополе

Российские власти в оккупированном Севастополе сообщили об ущербе от шторма на общую сумму 743,5 миллиона рублей, который нанесен инфраструктуре, жилым домам и энергетическим объектам.

Общество •   •  32329 просмотра
Шторм в Крыму: оккупанты посчитали ущерб нанесенный стихией в Севастополе

Германия готова предоставить убежище ЛГБТ+ россиянам, сталкивающимся с политическими преследованиями

Германия готова предоставить убежище российским квирам, считая российский запрет на "ЛГБТ-движение" политическим преследованием и дискриминацией по признаку сексуальной идентичности. Германия признает, что добраться до ее территории сложно из-за ограниченного количества авиарейсов и визовых ограничений.

Общество •   •  29390 просмотра
Германия готова предоставить убежище ЛГБТ+ россиянам, сталкивающимся с политическими преследованиями

Сумщина: россияне обстреляли приграничье из минометов и артиллерии

Российские военные 4 раза атаковали границу Сумской области из минометов и артиллерии, вызвав 20 взрывов в трех населенных пунктах, но жертв среди гражданского населения не зафиксировано.

Война •   •  25330 просмотра
Сумщина: россияне обстреляли приграничье из минометов и артиллерии

Координационная группа G7+ : говорили об усилении защиты энергообъектов и пополнении запасов оборудования украинских энергетиков

Координационная группа G7+ обсудила поддержку энергетического сектора Украины, сосредоточившись на усилении защиты энергетической инфраструктуры и пополнении оборудования для быстрого ремонта. США предоставили грант в размере $25 млн Фонду энергетической поддержки Украины.

Война •   •  33594 просмотра
Координационная группа G7+ : говорили об усилении защиты энергообъектов и пополнении запасов оборудования украинских энергетиков

Смертельное ДТП в центре Киева: пьяный водитель выехал на встречную полосу

В Киеве пьяный водитель выехал на полосу встречного движения, вызвав столкновение, в результате которого погибли два человека в автомобиле Renault. Нетрезвого водителя-иностранца Toyota задержали, ему грозит до десяти лет заключения.

Криминал и ЧП •   •  22043 просмотра
Смертельное ДТП в центре Киева: пьяный водитель выехал на встречную полосу

В Украине дали старт "Дія.Офис" для госслужащих

Кабинет министров Украины принял постановление о запуске цифрового сервиса для чиновников "Дія. Офіс", призванного повысить эффективность государственной службы.

Политика •   •  31955 просмотра
В Украине дали старт "Дія.Офис" для госслужащих

Обвиняют в коррупции: впервые за 20 лет из Палаты представителей США исключили конгрессмена

Джордж Сантос, республиканец из Нью-Йорка, был исключен из Палаты представителей из-за обвинений в мошенничестве и краже личных данных. 311 членов Палаты проголосовали за его исключение. Его уход сужает республиканское большинство, и в феврале ожидаются внеочередные выборы, чтобы заполнить его место.

Новости Мира •   •  22847 просмотра
Обвиняют в коррупции: впервые за 20 лет из Палаты представителей США исключили конгрессмена

Спасатели сняли видеоролик для детей о безопасности в темное время суток

ГСЧС выпустила видеоролик, в котором советует детям носить светлую одежду со светоотражателями и пользоваться фонариками в темное время суток для улучшения видимости на дороге, а следовательно, безопасности передвижения. В видео отмечается опасность быть незамеченными водителями.

Общество •   •  24246 просмотра
Спасатели сняли видеоролик для детей о безопасности в темное время суток

Блинкен обвинил в нарушении перемирия ХАМАС, который не выполнил обязательств и обстрелял Израиль ракетами

Госсекретарь США Блинкен заявил, что ХАМАС нарушил перемирие, атаковав Иерусалим и не освободив заложников, что привело к возобновлению боевых действий со стороны Израиля.

Война •   •  33443 просмотра
Блинкен обвинил в нарушении перемирия ХАМАС, который не выполнил обязательств и обстрелял Израиль ракетами

Встреча с послами в аэропорту "Борисполь": говорили о десятом пункте Формулы мира Зеленского и завершении войны

Андрей Ермак обсудил с иностранными дипломатами последний пункт мирного плана Украины, направленный на обеспечение справедливого и длительного мира, с акцентом на коллективные действия и гарантии безопасности для Украины. Во время встречи в аэропорту "Борисполь" прозвучали призывы к соблюдению международного права и мирных планов.

Война •   •  33536 просмотра
Встреча с послами в аэропорту "Борисполь": говорили о десятом пункте Формулы мира Зеленского и завершении войны