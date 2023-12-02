Шторм в Крыму: оккупанты посчитали ущерб нанесенный стихией в Севастополе

Российские власти оккупированного ими Севастополя оценили ущерб от шторма в 743,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в издании Крым.Реалии, передаёт УНН.

Детали

Представитель оккупационной власти, так называемый исполняющий обязанности российского замглавы Севастополя Евгений Горлов сообщил, что из выше названной суммы 709,45 млн – это ущерб, причиненный объектам благоустройства и пляжной инфраструктуре,

24,18 млн – ущерб, причиненный многоквартирным домам,

6,37 млн – ущерб коммунальной инфраструктуре.

Кроме того, по оценке российских властей, объектам топливно-энергетического комплекса Севастополя причинен ущерб в размере около 40 млн рублей.

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Напомним

Сильный шторм обрушился на полуостров Крым 27 ноября. Предварительно ущерб от шторма оккупационной власти оценили почти на 40 миллиардов рублей