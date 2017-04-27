Штаб Е.Макрона подтвердил хакерской атаке на собственные серверы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В команде кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона подтвердили хакерскую атаку на серверы предвыборного штаба кандидата, передает УНН со ссылкой на Le Figaro.
Как отмечается, руководитель компьютерного подразделения кампании Е.Макрона Мунира Махджоуби сообщил, что попытки проникнуть в цифровые носители были зафиксированы в декабре.
Он подтвердил данные фирмы с кибербезопасности Trend Micro, которая насчитала 160 попыток электронного шпионажа с помощью хакерской группы Pawn Storm, также известной как Fancy Bear. Именно эту группу спецслужбы США называли подразделением разведывательных служб России.
Напомним, Эммануэль Макрона победил в первом туре выборов , набрав 23,75% голосов.
Второй тур выборов президента Франции состоится 7 мая.