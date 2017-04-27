Штаб Е.Макрона подтвердил хакерской атаке на собственные серверы

Как отмечается, руководитель компьютерного подразделения кампании Е.Макрона Мунира Махджоуби сообщил, что попытки проникнуть в цифровые носители были зафиксированы в декабре.

Он подтвердил данные фирмы с кибербезопасности Trend Micro, которая насчитала 160 попыток электронного шпионажа с помощью хакерской группы Pawn Storm, также известной как Fancy Bear. Именно эту группу спецслужбы США называли подразделением разведывательных служб России.

Напомним, Эммануэль Макрона победил в первом туре выборов , набрав 23,75% голосов.

Второй тур выборов президента Франции состоится 7 мая.