шойгу заявил о якобы "взятии" Марьинки - росСМИ

Эксклюзив
Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
  •  34733 просмотра

Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

Эксклюзив
В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
  •  100164 просмотра

В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

Эксклюзив
Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва
  •  107637 просмотра

Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва

Эксклюзив
"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте
  •  127184 просмотра

"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте

Эксклюзив
В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин
22 декабря  •  297629 просмотра

В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин

Эксклюзив
Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю
22 декабря  •  245983 просмотра

Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники
22 декабря  •  192945 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники

Эксклюзив
Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание
22 декабря  •  182605 просмотра

Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание

Эксклюзив
Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса
21 декабря  •  214185 просмотра

Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса

Эксклюзив
Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС
21 декабря  •  212624 просмотра

Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС

Эксклюзив
В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
21 декабря  •  169085 просмотра

В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт

Эксклюзив
россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
21 декабря  •  151192 просмотра

россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог

Эксклюзив
Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
21 декабря  •  146725 просмотра

Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом

Эксклюзив
Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования
21 декабря  •  133253 просмотра

Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования

Эксклюзив
Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог
21 декабря  •  122297 просмотра

Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
shoigu-zayavil-o-yakobi-vzyatii-marinki-rossmi

шойгу заявил о якобы "взятии" Марьинки - росСМИ

Киев  •  УНН

25 декабрь 2023, 15:21  •  10538 просмотра

Read in English

российский министр ройгу заявляет о будто бы "взятии" Марьинки Донецкой области.

Министр обороны россии сергей шойгу заявил, что рф якобы оккупировала Марьинку в Донецкой области, передает УНН со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

Детали 

шойгу на встрече с российским диктатором владимиром путиным заявил, что якобы российские военные оккупировали Марьинку.

путин отметил, что якобы со "взятием" Марьинки российские оккупанты отодвигают от Донецка боевые украинские подразделения.

Дополнение

В Генштабе сообщали сегодня утром, что на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области - здесь наши защитники отбили 5 атак россиян.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщал, что россияне продолжают вбросы о полном взятии Марьинки.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
шойгу заявив про нібито "взяття" Мар'їнки - росЗМІ
Shoigu announces the alleged "capture" of Marinka - rosmedia
Новости по теме

шойгу заявил о якобы "взятии" Марьинки - росСМИ

российский министр ройгу заявляет о будто бы "взятии" Марьинки Донецкой области.

Война •   •  10538 просмотра
шойгу заявил о якобы "взятии" Марьинки - росСМИ

В оккупированном Севастополе пылает: в соцсетях распространяется видео

Как сообщают соцсети, пожар вспыхнул в дачном районе на мысе Фиолент.

Война •   •  11841 просмотра
В оккупированном Севастополе пылает: в соцсетях распространяется видео

В Киеве отметили одну из лучших служебных собак

В Киеве почтили кинологов и служебных собак, в частности капитана полиции Виталия Литвина и его собаку Кейт, за их роль в обеспечении безопасности и обороны.

Общество •   •  12700 просмотра
В Киеве отметили одну из лучших служебных собак

В Германии пьяный Санта Клаус, развозя рождественские подарки, врезался на авто в дом

Пьяный мужчина, переодетый Сантой, врезался в дом в Аммерне, Германия, но подарки не пострадали; полиция изъяла у него водительские права.

Новости Мира •   •  11495 просмотра
В Германии пьяный Санта Клаус, развозя рождественские подарки, врезался на авто в дом

Около 600 религиозных учреждений перешли в ПЦУ с начала большой войны

С начала войны 589 украинских религиозных громад перешли из Московского Патриархата в Православную Церковь Украины. 8193 церкви, которые до сих пор связаны с москвой, действуют в Украине без необходимого изменения названия.

Общество •   •  13007 просмотра
Около 600 религиозных учреждений перешли в ПЦУ с начала большой войны

Рождество побеждает: в Киеве во время воздушной тревоги пели колядки в метро

Колядники пели в киевском метро во время воздушной тревоги, чтобы поднять настроение и собрать средства для военных.

Общество •   •  13298 просмотра
Рождество побеждает: в Киеве во время воздушной тревоги пели колядки в метро

"Рождество с Украиной": украинцы организовали благотворительные ярмарки в поддержку ВСУ в 11 странах Европы

Украинские предприниматели-переселенцы и социальные волонтеры провели благотворительные ярмарки "Рождество с Украиной" в 11 странах Европы, собирая средства на оборону Украины, продавая изделия народных промыслов и иллюстрации.

Общество •   •  12808 просмотра
"Рождество с Украиной": украинцы организовали благотворительные ярмарки в поддержку ВСУ в 11 странах Европы

Призывы к миру и против "торговли оружием": что заявил Папа Франциск в рождественском послании

Папа Франциск осудил торговлю оружием и подчеркнул необходимость мира, обращая внимание на войну рф в Украине, а также конфликты и войны в других регионах, и призывая сосредоточиться на спасении жизни, а не на прибыли.

Общество •   •  13498 просмотра
Призывы к миру и против "торговли оружием": что заявил Папа Франциск в рождественском послании

Требуют открыть списки избирателей: в Белграде студенты заблокировали движение в центре города

Белградские студенты протестуют за прозрачные списки избирателей.

Новости Мира •   •  10454 просмотра
Требуют открыть списки избирателей: в Белграде студенты заблокировали движение в центре города

Навального отправили в колонию на Крайнем Севере

Алексей Навальный находится в отдаленной колонии за Полярным кругом, что подтвердили его адвокат и пресс-секретарь.

Новости Мира •   •  11417 просмотра
Навального отправили в колонию на Крайнем Севере