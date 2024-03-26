Шмыгаль доложил Зеленскому о ликвидации последствий российских ударов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
kharkivХарьков
Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
  •  71133 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
  •  71533 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
  •  114451 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
  •  111018 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  141273 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  133673 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  179124 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  166924 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  155423 просмотра

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18 марта 2024, 18:47  •  525818 просмотра

Шмыгаль доложил Зеленскому о ликвидации последствий российских ударов

Украинская власть внимательно следит за усилиями по восстановлению жизненно важных услуг в Харькове и других регионах, пострадавших от российских ударов, а Премьер-министр предоставляет ежедневные отчеты.

Война •   •  14911 просмотра
Шмыгаль доложил Зеленскому о ликвидации последствий российских ударов

Украинцы заработали более 90 миллионов гривен на военных облигациях в "Дії" - Федоров

С октября 2022 года украинцы приобрели более 4 миллионов военных облигаций через приложение "Дія" и заработали более 94 миллионов гривен, инвестируя в государство и получая прибыль.

Война •   •  15883 просмотра
Украинцы заработали более 90 миллионов гривен на военных облигациях в "Дії" - Федоров

В Харькове интервалы отключения света в пределах 4-6 часов - Терехов

По словам Харьковского городского головы Игоря Терехова, интервалы между отключениями электроэнергии в Харькове составляют 4-6 часов, и эти графики не зависят от города и "Харьковоблэнерго", поскольку используется другая схема, а энергетики работают, несмотря на сложности.

Общество •   •  15123 просмотра
В Харькове интервалы отключения света в пределах 4-6 часов - Терехов

Макрон едет в Бразилию продвигать свою позицию по войне рф против Украины - Bloomberg

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен убедить президента Бразилии Лулу да Силву занять позицию относительно российского вторжения в Украину во время своего трехдневного визита в Бразилию.

Война •   •  16191 просмотра
Макрон едет в Бразилию продвигать свою позицию по войне рф против Украины - Bloomberg

Зеленский об увольнении Данилова: он переводится на другое направление

Президент Зеленский осуществил перестановки на ключевых должностях в сфере безопасности, уволив секретаря СНБО Алексея Данилова и назначив Александра Литвиненко новым секретарем СНБО с целью усиления стратегических возможностей Украины.

Война •   •  16219 просмотра
Зеленский об увольнении Данилова: он переводится на другое направление

На Харьковщине нашли машину с семьей, которая погибла еще во время оккупации региона: полиция устанавливает личности погибших

В Чугуевском районе Харьковской области нашли останки семьи, которая подорвалась два года назад, когда ехала на автомобиле и наткнулась на взрывное устройство.

Война •   •  14426 просмотра
На Харьковщине нашли машину с семьей, которая погибла еще во время оккупации региона: полиция устанавливает личности погибших

Генштаб: на фронте состоялось 50 боевых столкновений, больше всего атак на Новопавловском и Лиманском направлениях

Российские войска нанесли 4 ракетных и 52 воздушных удара, 43 раза обстреляли украинские позиции и населенные пункты из реактивных систем залпового огня, что привело к жертвам среди гражданского населения и разрушениям инфраструктуры, тогда как украинские войска отбили многочисленные атаки на многих направлениях.

Война •   •  12971 просмотра
Генштаб: на фронте состоялось 50 боевых столкновений, больше всего атак на Новопавловском и Лиманском направлениях

Упала вчера в частном секторе Киева: взрывотехники изъяли боевую часть ракеты

Взрывотехники полиции Киева изъяли обломок ракеты со взрывчаткой и детонаторами, которая упала в жилом квартале. Его вес достиг более 20 килограмм.

Война •   •  12303 просмотра
Упала вчера в частном секторе Киева: взрывотехники изъяли боевую часть ракеты

Окружение путина не видит связи Украины с нападением на москву - Bloomberg

Даже ближайший соратник, белорусский диктатор александр лукашенко, похоже, подрывает утверждение путина о том, что подозреваемые пытались сбежать в Украину.

Война •   •  16805 просмотра
Окружение путина не видит связи Украины с нападением на москву - Bloomberg

Юношеская сборная Украины по футболу победила Швейцарию и вышла на Евро-2024

Сборная Украины по футболу U19 разгромила Швейцарию со счетом 3:0 и квалифицировалась на Евро-2024, не пропустив ни одного мяча.

спорт •   •  13241 просмотра
Юношеская сборная Украины по футболу победила Швейцарию и вышла на Евро-2024