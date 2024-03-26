Шмыгаль доложил Зеленскому о ликвидации последствий российских ударов

Без перерыва каждый день контролируется работа в регионах, в частности в Харькове, - все то, что касается ликвидации последствий ударов рф. Сегодня был соответствующий доклад Премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.

"Без перерыва каждый день контролируем работу в регионах, в частности в Харькове, - все то, что касается ликвидации последствий российских ударов. Сегодня был соответствующий доклад Премьер-министра Дениса Шмыгаля", - сказал Зеленский.

Он выразил благодарность всем на местах, кто работает ради людей, кто без перерыва, круглосуточно делает все, что возможно, чтобы люди и предприятия были с электричеством, связью, транспортом - всеми теми основами жизни, которые нужны.

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По состоянию на утро понедельника, 25 марта, в Харькове после российских атак без электроснабжения находилось до 200 тыс. потребителей.