Шевченко может возглавить английский гранд после работы со сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко после работы с "желто-голубыми" может возглавить один из лондонских клубов, передает УНН со ссылкой на The Athletic.
Шевченко станет кандидатом на пост "Челси" после того, как нынешний рулевой Фрэнк Лэмпард завершит работу в должности.
Издание отмечает, что у украинца до сих пор сохраняется тесная связь с клубом. Наставник сборной Украины остается в дружеских отношениях с владельцем "Челси" Романом Абрамовичем и часто посещает матчи команды.
Примечательно, что 13-летний сын Шевченко занимается в академии "Челси".
Добавим также, в период с 2006 по 2008 годы Шевченко выступал за представителя Лондона, перейдя в 2006 году из "Милана" за 51 млн. евро.