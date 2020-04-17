Шевченко может возглавить английский гранд после работы со сборной Украины

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 34735 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 43342 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 58899 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 59890 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 84256 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 75707 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101316 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105400 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130585 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130221 просмотра

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Актуальное
Шевченко может возглавить английский гранд после работы со сборной Украины

Шевченко может возглавить английский гранд после работы со сборной Украины

Киев  •  УНН

 • 14612 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко после работы с "желто-голубыми" может возглавить один из лондонских клубов, передает УНН со ссылкой на The Athletic.

Шевченко станет кандидатом на пост "Челси" после того, как нынешний рулевой Фрэнк Лэмпард завершит работу в должности.

Издание отмечает, что у украинца до сих пор сохраняется тесная связь с клубом. Наставник сборной Украины остается в дружеских отношениях с владельцем "Челси" Романом Абрамовичем и часто посещает матчи команды.

Примечательно, что 13-летний сын Шевченко занимается в академии "Челси".

Добавим также, в период с 2006 по 2008 годы Шевченко выступал за представителя Лондона, перейдя в 2006 году из "Милана" за 51 млн. евро.

Украинские Национальные Новости

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