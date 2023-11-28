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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шахтер - Антверпен: где смотреть матч пятого тура Лиги Чемпионов, кто фаворит букмекеров

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 05:16  •  11937 просмотра

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В предпоследнем матче группового этапа Лиги Чемпионов Шахтер сыграет с Антверпеном. Для того, чтобы продолжить борьбу за выход в пле-офф ЛЧ, необходимо побеждать.

Сегодня, 28 ноября Шахтер сыграет пятый матч группового этапа Лиги Чемпионов. Соперником украинской команды будет бельгийский Антверпен, пишет УНН.

Стадион, судейская бригада, трансляция

Последний номанильно домашний матч группового этапа, как и два предыдущих Шахтер проведет в немецком Гамбурге на Фольскпаркштадионе.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени. Его даст главный арбитр из Польши Бартош Франковски. Обслуживать матч ему будут помогать соотечественники: судьи на линиях Марцин Бонек и Якуб Винклер, четвертый арбитр - Патрик Грицкевич. Судья VAR - немец Марко Фритц.

Прямая трансляция матча в Украине на платформе MEGOGO.

Ситуация в группе Н

Первое-второе место делят Барселона и Порту, обе команды имеют по 9 очков. На третьем месте Шахтер - 6 очков, на четвертом месте Антверпен - 0 очков.

Для того, чтобы обеспечить себе еврокубковую весну и Лиге Европы Шахтеру достаточно сыграть в ничью. Для того, чтобы продолжить борьбу за одну из двух путевок в плей-офф Лиги Чемпионов, желательно побеждать.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение украинской команде. Ставки на победу Шахтера принимаются с коэффициентом - 2,09, на победу Антверпена - 3,50, на ничью - 3,25.

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Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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Shakhtar vs Antwerp: where to watch the Champions League fifth round match, who is the bookmakers' favorite
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