"Шахтер" победил в матче лидеров чемпионата Украины

Мораес мог открыть счет на 20 минуте, но после попадания в колено, мяч отлетел выше ворот. Однако впоследствии передача в центр штрафной от Тайсона привела к тому, что Марлос перебросил мяч через вратаря. Это взятие ворот стало единственным в игре - 1:0.

Отметим, что "Шахтер" не терял очков в нынешнем чемпионате Украины - 24. "Десна" пока удерживает второе место - 14 баллов.