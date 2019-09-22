"Шахтар" переміг у матчі лідерів чемпіонату України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Футболісти "Десни" в рамках 8 туру Прем'єр-ліги України приймали лідера змагань донецький "Шахтар", повідомляє УНН.
Мораес міг відкрити рахунок на 20 хвилині, але після влучання в коліно, м'яч відлетів вище воріт. Проте згодом передача в центр штрафної від Тайсона призвела до того, що Марлос перекинув м'яч через воротаря. Це взяття воріт стало єдиним у грі – 1:0.
Зазначимо, що "Шахтар" не втрачав очок у нинішньому чемпіонаті України – 24. "Десна" поки втримує друге місце – 14 балів.