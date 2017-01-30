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"Шахтер" будет играть домашние матчи в Харькове

"Шахтер" будет играть домашние матчи в Харькове

Киев • УНН

 • 12334 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Донецкий футбольный клуб "Шахтер" заключил договор с ОСК "Металлист" о проведении всех домашних матчей еврокубков, Премьер-лиги и Кубка Украины в Харькове. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФК "Шахтер", передает УНН.

Отмечается, что соглашение рассчитано до конца 2017 года. Все расходы по уходу за газоном ОСК "Металлист" возьмет на себя "Шахтер". При этом команда продолжит базироваться в Киеве и тренироваться в Святошино.

"Матчи, которые мы провели в Харькове, подтвердили, что в регионе много болельщиков "Шахтера". Мы благодарны властям Харькова и области, а также ФФУ за возможность выступать на стадионе "Металлист". Это позволит нам быть ближе к своим болельщикам, и я убежден, что мы сможем порадовать их красивой игрой и хорошими результатами", - сказал генеральный директор клуба Сергей Палкин.

В Харькове и области появится широкая сеть реализации билетов, а для болельщиков из Донбасса будет действовать скидка 20%.

Также планируется возобновить работу "Школьного", "Студенческого" и "Семейного клуба". Кроме того, намечено открытие магазина по продаже клубной атрибутики.

Напомним, 23 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" на ОСК "Металлист" встретится с "Сельтой" (Виго).

Через несколько дней после поединка с испанцами "горняки" в пределах 19-го тура Премьер-лиги будут принимать в Харькове полтавскую "Ворсклу".

Украинские Национальные Новости

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