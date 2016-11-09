Средняя ставка по гривневым депозитам на 12 месяцев составляет 18,10%
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Средняя ставка по гривневым депозитам на 12 месяцев по состоянию на 9 ноября составляет 18,10%. Об этом передает УНН со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины.
Ставки по депозитам в гривне на 6 месяцев составляют в среднем 17,44%, в долларах - 5,23%, евро - 4,08%.
По депозитам сроком на 9 месяцев в гривне банки предлагают ставку 17,08%, в долларах - 4,47%, евро - 3,06%.
По депозитам сроком на 12 месяцев в гривне клиенты банков смогут получить в среднем 18,10%, в долларах -5,77%, евро - 4,73%.
Индекс вычисляется Национальным банком Украины совместно с агентством Thomson Reuters.