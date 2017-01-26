Средняя ставка по гривневым депозитам на 12 месяцев составляет 17,57%
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Средняя ставка по гривневым депозитам на 12 месяцев по состоянию на 26 января составляет 17,57%. Об этом передает УНН со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины.
Ставки по депозитам в гривне на 6 месяцев составляют в среднем 16,87%, в долларах - 4,85%, евро - 3,73%.
По депозитам сроком на 9 месяцев в гривне банки предлагают ставку 16,50%, в долларах - 4,13%, евро - 2,66%.
По депозитам сроком на 12 месяцев в гривне клиенты банков смогут получить в среднем 17,57%, в долларах -5,50%, евро - 4,55%.
Индекс вычисляется Национальным банком Украины совместно с агентством Thomson Reuters.