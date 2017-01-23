Средняя ставка по гривневым депозитам на 12 месяцев составляет 17,54%
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Средняя ставка по гривневым депозитам на 12 месяцев по состоянию на 23 января составляет 17,54%. Об этом передает УНН со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины.
Ставки по депозитам в гривне на 6 месяцев составляют в среднем 16,86%, в долларах - 5,07%, евро - 3,96%.
По депозитам сроком на 9 месяцев в гривне банки предлагают ставку 16,34%, в долларах - 4,44%, евро - 2,82%.
По депозитам сроком на 12 месяцев в гривне клиенты банков смогут получить в среднем 17,54%, в долларах -5,77%, евро - 4,79%.
Индекс вычисляется Национальным банком Украины совместно с агентством Thomson Reuters.