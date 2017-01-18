Среди киевских школьников зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

"За 2 дня 3-й недели за медицинской помощью обратились 8534 человека против 6574 за аналогичный период на прошлой неделе, отмечается рост заболеваемости на 23%. Рост происходит за счет взрослого и детского населения. Так, среди детей в возрасте до 1-го года отмечается снижение заболеваемости на 3,4%, от 1 до 4 лет — на 22,7%, от 5 до 9 лет — на 26,4%, от 10 до 14 лет — на 36,5%, от 15 до 17 лет — на 35,6%. Кроме того, среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 36,9%, а среди взрослых — на 18,4%", — рассказал заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

В ведомстве также отметили, что за 2 дня в лечебные учреждения столицы госпитализированы 104 человека, в том числе 57 детей.